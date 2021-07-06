代表多家跨國科技公司的亞洲互聯網聯盟上個月發信警告香港政府，指稱香港提出的《資料保護法》修正案可能迫使谷歌、臉書等網路巨擘終止在香港的服務。因為修訂的法案可能因網路用戶惡意公開他人資訊，使其公司員工遭受到最高100萬港幣(合台幣364萬元)的處罰。

據《德國之聲》報導，包括谷歌丶臉書和推特等科技公司在內的亞洲互聯網聯盟 (Asia Internet Coalition) 發給香港個人資料隱私專員的信中警告，如果香港繼續實施修改《資料保護法》的計畫，這些公司可能會停止在香港提供服務。

報導稱，香港政制及內地事務局今年5月提出了對香港資料保護法的修訂建議，稱該法需要打擊惡意在網上分享他人個資的行為，該建議要求最高處罰100萬港幣以及最高5年的監禁。

該聯盟在信中表示，香港擬議中的修正案內容可能會使這些公司的員工受到嚴厲制裁，這種針對個人的制裁不符合全球規範和趨勢。對科技公司來說，避免這些制裁的唯一辦法停止在香港投資和提供服務，如此會剝奪香港企業和消費者的利益，同時也會造成新的貿易壁壘。

亞洲互聯網聯盟的總經理派恩 (Jeff Paine) 在信中承認，香港計畫進行的修正案側重于個人的安全和個人資料隱私。他寫道：“然而，我們希望強調，在網路上惡意分享個人資訊是一個值得嚴重關注的問題。”

報導說，香港修法的起因是在2019年香港的反送中示威期間，網路上有網民公開香港員警或官員的個人資訊，讓員警成為公眾的目標，甚至讓其子女與家人遭受到威脅。

亞洲互聯網聯盟在信中表示，任何反對在網路上惡意分享個人資訊的立法，都必須建立在必要性和相稱性的原則之上，因為它可能具有限制自由表達的效果。因此香港政府應該考慮對違法行為進行更明確的界定，雙方有必要召開視訊會議討論這一情況。

報導說，在亞洲互聯網聯盟發出這封信的同時，越來越多國際公司考慮是否離開香港，轉到提供更友好商業環境的城市營運。反資料保護法的修正案將被提交給香港立法會，預計法案將在本立法年度末得到批准，網路科技公司的員工可能因該法而受到牽連。因為一張在公共場合拍攝的不好看的照片，都可能以構成洩漏個人資料為由遭到起，新的法規會使任何使用網路的人都面臨違法風險。