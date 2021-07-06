商業雜誌《富比世》（Forbes）指出，在美國愈來愈多州確立大麻的合法地位後，販賣相關商品的店家也隨之增加；為避免讓不法份子有機可乘，部分店家開始尋求武裝保全的協助，讓受過槍械訓練的退伍軍人在當地就業市場擁有更多優勢。

根據報導，雖然愈來愈多州確立大麻的合法地位，但美國聯邦政府仍將其列為非法麻醉藥品，因此大多數銀行拒絕對販賣大麻的店家提供貸款，或允許其開設帳戶存入所得，讓大多數店家內都存有大量現金；加上大麻本身便是容易轉移和兌現的貨品，讓這類店家容易被不法份子盯上。

部分店家選擇購買槍枝保護自己，但也有許多人尋求專業人士的幫助。科羅拉多州安全諮詢公司「大麻安全專家」（Cannabis Security Experts）合夥人波特（Derek Porter）便指出，由於員工不一定受過槍械等相關訓練，將保全業務外包是比較有效的選擇。《富比世》表示，在緊繃的就業市場中，這已成為退伍軍人的新優勢。

保全公司「Invicta Solutions」執行長巴倫格（Paul Ballenger）表示，除了為學校、宗教設施和購物中心等提供保全，其也正全力在推進大麻合法化的地區提供服務，預計今年內於紐約、紐澤西、佛州等地開設分店；而在他旗下的武裝保全中，就有至少一半是退伍軍人。

加州保全公司「Operational Security Solutions」也表示，該公司旗下的武裝保全有許多是退伍軍人，並強調他們會定期接受藥物測試，因為在使用武力守護性命的關鍵任務上，絕不允許保全人員的反應被大麻所影響。

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