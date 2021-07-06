國內最大的5G、AIOT驗證場域—「亞灣5G AIoT創新園區」今舉辦廠商說明會，吸引中華電信、遠傳電信、台灣微軟、台灣思科、仁寶電腦等逾300多家大廠參與。廠商對相關優惠、商機、應用非常關切，經濟部已成立單一辦公室，協力打造試驗場域，幫高雄做產業轉型。

亞灣5G AIoT創新園區結合高雄市政府、經濟部、交通部、國發會、通傳會及文化部等跨部會能量，投入園區開發、人才中心、新創基地、5G AIoT智慧設施，是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，預計5年總計將投入超過100億元。

今天上午經濟部王美花部長與高雄市陳其邁市長共同主持亞灣指導會，協調跨部會推動工作進展與成效。下午再線上舉辦「亞灣5G AIoT創新園區廠商說明會」。

會後Q＆A時間，有2、30家廠商提出問題，反應熱烈，多數關心進駐相關優惠、標案參與，乃至學校想合作。

經濟部指出，這裡是國內最大5G AIoT垂直應用場域實證，有興趣廠商都可以申請，有任何idea都可以在這邊驗證，例如無人機對智慧交通流量控制。其他像是高雄展覽館的5G智慧虛實互動展覽、高雄電競館的5G無人機MR競賽、以及VR體感劇院的5G Edge VR 互動展演等都已在進行。

亞灣5G AIoT創新園區推動方案運用園區開發、智慧設施、新創鏈結、場域應用、人才培育及產業群聚六大推動做法。在相關應用帶動下，預計促進投資額300億、提升相關產業產值達1200億元逐步落實高雄，建構5G AIoT產業鏈，帶動高雄產業結構轉型。

經濟部表示，為提供廠商完善的園區服務，經濟部亞灣5G AIoT專案辦公室已成立，後續將規劃單一窗口諮詢網站，並導入國營事業5G AIoT顧問諮詢服務，打造全台最大創新試驗場域。