坦言因為憂鬱、焦慮無法參加賽後記者會的日本女網好手大坂直美，提前退出法網、放棄參加溫布頓，近日透露她想角逐東京奧運，如果心理狀態允許，也願意出席賽後記者會。

大坂在今年法網拒絕出席賽後記者會遭到罰款，後來宣告退賽，也沒有參加溫布頓草地大滿貫賽事，最近低調備戰奧運，也放慢腳步挑整心態，最近接受日本NHK訪問時，表示很期待在家鄉參加東京奧運，也在衡量心理健康狀況下，考慮出席記者會受訪。

大坂說：「我正一點一點地備戰中，想讓自己以最佳狀態面對東京奧運。自從受到全世界的矚目，我的焦慮症就不斷發作，特別是重要的大賽，症狀會變得更加嚴重。」

大坂的經紀人杜奎德（Stuart Duguid）表示，大坂法網退賽後，先放棄參加溫布頓的熱身賽德國柏林的WTA 500等級賽事，和朋友、家人消磨時光，轉換一下心情，杜奎德並說，大坂現在非常期待在家鄉球迷面前參加東京奧運。