傳大陸社群媒體平台微博董事長兼CEO曹國偉正和一名國家投資者談判將這家中國公司私有化，估值至少200億美元。兩位消息人士又稱，大股東阿里巴巴集團控股有限公司退出。微博美股6日盤前一度大漲40％。

路透報導，消息人士和另一位直接了解此事的獨立人士表示，曹國偉的控股公司新浪潮是微博的最大股東，正與一家總部位於上海的國有企業合作，為這筆交易組建一個財團。無法立即確定這家國有企業的身份。

根據微博的2020年報，新浪潮在2月份持有微博45％的股份，按2日股價計算，價值56億美元，其次是阿里巴巴持有30％的股份，價值37億美元。

兩名消息人士表示，該財團希望出價約每股90～100美元，以將微博私有化，較過去一個月的50美元平均價格溢價 80％～100％。

消息人士指出，私有化微博平台將為第二大股東和最大客戶阿里巴巴出售其主要媒體資產之一鋪平道路。微博和阿里巴巴目前沒有回應。