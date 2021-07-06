上個月，美國空軍在美國政府合約網站(U.S. government’s contracting website)上發布新標案，希望各廠商提出改造套件，將已經很小的 M18防衛手槍做得更小。

任務與命令(task and purpose)報導，2017年起，美國空軍與陸軍的士兵們開始換用新槍，由德國西格紹爾槍廠(Sig Sauer)的P320手槍為基礎，而製作的M17/M18手槍成為新的個人自衛武器，這是美國空軍 35 年來的第一款新型手槍，取代了自 1985 年以來一直使用的 M9。

M18是M17的縮小版，這兩型槍都比 M9 輕，槍管短一吋，容易握持而不容易疲勞。美國空軍輕武器後勤經理梅瑞爾‧阿丹奇森( Merrill Adkison) 說：「M9 是更大、更重的全金屬手槍；而 M18 是更輕的複合材料手槍，具有更一致的扳機拉力，和可調節的握把，不管手大或是手小都很適合。」

不過，美國空軍顯然還認為M18還有輕量化的空間，他們希望進一步縮小 M18，將可使飛行員更易攜帶。

奇特的是，按理說，最熟悉M17 /M18手槍的當然是原始製造商西格紹爾公司，改良槍隻的工作屬他們最在行，卻沒有直接委託該公司。

空軍去年 6 月宣布購買 12萬5千把 M18手槍，由機場安全部隊（相當於空軍的憲兵）是最先使用。