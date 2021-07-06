台北大安區忠孝東路三段6日晚間近8時，發生一起死亡車禍，2部機車發生擦撞倒地，其中一名騎士遭後方一輛計程車輾過，壓在車底，消防人員使用破壞器材將人拉出時，已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，警方仍在調查事故詳細原因。

據相撞的另一位騎士表示，事發當時他騎的機車，被死者騎的機車從後方擦撞，2人同時倒地，起身後見對方躺在路中間沒有反應，打電話報警時，死者就被後方一輛計程車輾過，將人壓在車底。