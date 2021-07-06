台北大安區2機車擦撞倒地 1騎士遭小黃輾過壓車底亡 20:572021/07/06 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市1名騎士擦撞摔車後，遭後方計程車輾過壓車底，救出時已身亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北大安區忠孝東路三段6日晚間近8時，發生一起死亡車禍，2部機車發生擦撞倒地，其中一名騎士遭後方一輛計程車輾過，壓在車底，消防人員使用破壞器材將人拉出時，已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，警方仍在調查事故詳細原因。 據相撞的另一位騎士表示，事發當時他騎的機車，被死者騎的機車從後方擦撞，2人同時倒地，起身後見對方躺在路中間沒有反應，打電話報警時，死者就被後方一輛計程車輾過，將人壓在車底。 誤闖地下道機車道卡住 小客車駕駛爬出車外求救 防疫車流少 文山區機車騎士超速撞飛過馬路婦人 釀死亡車禍 #輾過 #倒地 #大安區 #騎士 #輛計程車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市6旬婦過馬路遭撞飛身亡 20歲騎士機車撞毀破裂 05:442021/07/06 社會 林口媒體園區開工動土 三井複合式商業設施預計2024年開幕 16:172021/07/05 區域情報-新北 全球唯一 車輛中心獲美國GM與Ford 高壓EV領域雙認可 協助汽車電子與電動車廠商進軍國際 14:342021/07/05 汽車情報-汽車新聞 三鐵人妻愛上已婚戰友 超商外當街玩親親綠帽夫氣炸 10:472021/07/05 社會 老婆在車上等 尪送醉女回家樓梯間硬上辯：她沒拒絕 17:512021/07/05 社會 美髮師撞死黃暐瀚母急買酒喝 開車前已狂喝半瓶威士忌 14:172021/07/06 社會 心疼小女友無照上路遭罰 5屁孩警局按喇叭叫囂1分鐘內被逮 07:482021/07/05 社會 承審「保全界李宗瑞」案涉違失 監委請司法院對法官職務監督 18:332021/07/06 政治 全球唯一 車輛中心獲美國GM與Ford高壓EV領域雙認可 13:142021/07/05 財經 高雄輕軌半年6車禍 增設號誌改善 04:102021/07/06 地方新聞 7歲柔道童撐70天走了！連千毅帶400萬靈堂上香家屬婉拒 19:382021/07/06 社會 社會熱門新聞 揪團夜闖喬友大樓4死直播「驚聞女子哭聲」 5人到案移送法辦 - 社會 7歲柔道童撐70天走了！連千毅帶400萬靈堂上香家屬婉拒 - 社會 永春市場驚傳縱火 男子因感情糾紛朝攤商丟汽油彈 - 社會 撞見哥女友露奶躺床 他手繪「現場圖」展示遭罵翻 - 社會 「我要疫苗」總統看板遭塗鴉畫上鬍鬚 警方偵辦中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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