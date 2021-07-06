熱帶性低氣壓6日清晨通過台灣南端巴士海峽，台東從5日晚間陸續降雨，讓台東平地累積雨量均超過50毫米，山區集水區不到30毫米。農田水利署表示，目前台東2期稻灌溉維持正常。農民說，現在田裡正在翻土，正是需要水的時候。

池上魏姓農民表示，現在正值翻土的時間，正需要水，下雨當然是好事啊！其他農民也說，遇上下雨，可以暫停抽地下水，也節省了一點電費；若無抽水機，苦等輪灌水的人，也就可以鬆口氣。然而農民也嘆，其實降雨才一陣子，有些地方的水仍不夠，但也擔心雨勢太強，讓苦心施放的地肥被沖走。

受到熱帶低氣壓影響，台東地區自5日晚間零星降雨，6日凌晨降下驟雨後，整日豔陽高照。根據中央氣象局資料，台東南迴線、縱谷線從6日累積雨量均超過50毫米，縱谷的延平鄉和鹿野鄉都有62毫米；不過，台東主要灌溉的卑南溪支流集水區降水量不到30毫米。

據了解，由於台東縣並無水庫或或池塘可調蓄水量，灌溉水源均取自河川地面水，水源不算穩定。農民憂心插秧後，初期有水，後期沒水，就可能面臨無法收成的困境，不僅資材浪費，更怕血本無歸。另外，水稻栽培需水量大，若水量不足，稻作品質就會下降。

農田水利署台東管理處長莊進忠說明，這波雨勢不無小補，每滴雨都很珍貴，有水就是好事！由於這次的熱帶地氣壓路徑偏西，夾帶的雨量不多，平地降雨也比山區集水區的雨量還多。

據農水署監測降雨顯示，各水圳進水量增加，整體而言，今年水量相較去年少了4成。莊進忠表示，截至目前為止，評估2期稻灌溉供水維持正常，台東管理處將盡全力滿足灌溉需求。