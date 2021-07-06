要阻絕新冠肺炎快速傳播，就必須落實疫苗接種才能有效防範，但醫師林靜儀表示，有病患擔心疫苗副作用，打完疫苗近2周仍提心吊膽，緊張到不行。她引用國外頂級醫療期刊《刺絡針》（Lancet）一項大型研究，講述BNT和AZ疫苗後的副作用比較，坦言「接種後超過一個星期就不要自己胡思亂想了。」

前立委、醫師林靜儀在臉書分享，日前門診遇到一位，接種疫苗過了將近二週，仍對疫苗副作用的恐懼不安，幾乎自己把自己嚇死的病人，近日又碰到朋友因即將施打疫苗，緊張地一直詢問她要如何準備消炎止痛藥。對此，林靜儀列舉頂級醫療期刊《Lancet》發表的一篇大型研究表示，「疫苗接種前可以跟醫師討論，接種後不要胡思亂想」。

這項研究調從去年12/8開始調查，直到今年3/10止，這段期間英國有62萬7千多人，共接種了65萬5千多劑COVID-19疫苗，其中28萬人完成接種第一劑BNT疫苗、34萬人接種第一劑AZ疫苗。

觀察完成二劑疫苗的接種者，其中有13.5％的人在施打完第一劑BNT後出現全身副作用，22％的人打完第二劑BNT後出現全身副作用；有71.9％的人打完第一劑BNT後出現局部副作用情形，68.5％的人打完第二劑有局部副作用。AZ疫苗方面，有33.7％的人打完第一劑後出現全身副作用；58.7％的人打完第一劑出現局部副作用。

林靜儀指出，觀察打完疫苗後出現全身的症狀，「AZ第一劑比BNT第一劑不舒服，BNT第二劑比第一劑不舒服」；而局部的症狀，「BNT第二劑比第一劑輕微，AZ第一劑比BNT第一劑輕微」。最常見「全身副作用」是指：頭痛、疲倦、發燒、寒顫、噁心、腹瀉、肌肉關節痠痛；最常見「局部副作用」則是指：接種處出現紅、腫、熱、發癢、灼熱感等情形。

林靜儀坦言，這些副作用通常都發生在接種後三天之內，很少超過一周。但若發現不舒服的症狀還持續，請就醫，另在接種後30分鐘內，有喘不過氣、發高燒（超過38.5度）也請告訴醫師。

至於打完疫苗是否需要吃普拿疼？林靜儀說，肌肉痠痛、發燒、接種處疼痛時可以使用，但是不用太緊張。