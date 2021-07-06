石油輸出國家組織（OPEC）三度嘗試打破產油僵局宣告失利，震撼金融市場，但外界更驚訝的是，產油國聯盟內鬨檯面化，向來最挺沙烏地阿拉伯的阿聯酋強硬推翻增產提案，OPEC團結備受考驗。

阿聯酋表面上雖說支持增產，但要求需先將該國的產油計算基準調高，阿聯酋才會同意減產協議展延到2022年底，其目的無非是希望增產的配額要比其他國家多。

事實上，對產油計算基準有意見的不僅阿聯酋，路透社引述消息來源報導指出，包括亞塞拜然、科威特、哈薩克與奈及利亞在去年啟動減產協議後，都主張調整產油計算基準。

不過，這當中以阿聯酋的態度最令市場錯愕，因為長期以來阿聯酋一直是最挺沙烏地阿拉伯的盟友，不料這次竟公然挑戰沙國的權威。

然而專家指出，不論是經濟發展與地緣政治的立場方面，阿聯酋與沙國已經出現嚴重的裂痕。

經濟發展上，阿聯酋目標是轉型為多元發展的策略，而經濟轉型需仰賴加速開發天然資源。 地緣政治方面，在葉門問題上，阿聯酋在2019年就宣布退出沙國為首的聯盟。阿聯酋與以色列簽定和平協議則削弱了沙國長期作為地區斡旋首席代表的地位。另外，利雅德當局積極尋求與卡達和解，也讓阿聯酋感到不滿。

一名阿拉伯外交官指出，「在OPEC會議之前，阿聯酋與沙烏地阿拉伯的關係其實已經惡化一段時間。」

然而，阿聯酋與沙烏地阿拉伯鬧僵的時機正值OPEC處於近幾年最關鍵的時期，在歷經美國頁岩油、與俄羅斯大打價格戰與去年的新冠肺炎多次危機後，OPEC如今終於恢復以往可以掌控油市走向的能力。

阿聯酋一旦真與沙國鬧翻，勢必危及OPEC的團結。RBC資本市場全球商品策略部門主管柯拉夫特（Helima Croft）指出，阿聯酋與沙國對峙是去年沙國與俄羅斯大打價格戰以來，OPEC+所面臨的最大危機。