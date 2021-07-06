李登輝7月30日逝世滿週年，李家也傳出喜訊，媒體報導，李登輝孫女李坤儀第三胎男寶寶已在4日誕生，更傳出老三可能從母姓，延續李家香火；與李登輝私交甚篤的總統府資政黃崑虎表示，應該這是李坤儀婚前與夫家「講好ㄟ」，第二個兒子能姓李，李家有人繼承，「這是李登輝的心願，相信他會真歡喜」。

黃崑虎受訪也提到，李登輝過世後，夫人曾文惠年紀很大，記憶力很差，才剛說完的話，一下子就忘記，不然就是常常重複說過的話，但是身體還算不錯，等到疫情過後，他還會再去探視曾文惠，也會當面跟李坤儀道賀。

黃崑虎說，大家都知道李登輝家裡的情況，李坤儀的爸爸李憲文，是李登輝唯一的兒子，32歲時即過世，李坤儀是李登輝最疼愛的人，可說兩夫婦是從小「搖」到大。李憲文過世後，李家就無人繼承，因此李坤儀婚前與夫家有了約定，希望將來其中一個兒子姓李。

他說，李坤儀真的很值得讚賞，現在很少年輕媽媽願意生三胎，但是第一個兒子跟夫家姓趙，第二個生女兒，現在第三個兒子，終於可以完成阿公的心願，李登輝雖然已經不在，但在天上一定也會「真歡喜」。

去年7月30日，李登輝與世長辭，享耆壽98歲；李登輝是台灣政治史上傳奇人物，在政壇上，他的謀略與知識，其後的總統，無出其右，但對於家庭，李登輝與家人連結，繼親密又溫柔，由於大兒子李憲文英年早逝，孫女李坤儀成為他最疼愛的人。

李坤儀與夫婿趙贊凱，2人在2015年結婚。2018年4月，李坤儀產下一女，當時李登輝身體狀況還不錯，因此長女是李登輝晚年很大的心靈寄託，2019年11月出生的李坤儀長子，才剛出生不到3個月，李登輝就因吸入性肺炎住院，與李的互動較少。