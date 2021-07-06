澳洲廣播公司(ABC)6日報導，大陸官媒《環球時報》日前指控，澳洲持續「想方設法阻撓巴布亞紐幾內亞取得大陸疫苗」；對此，澳洲政府正式否認其破壞中國大陸對太平洋國家的援助計畫，也不曾透過政治操縱干預該區域的新冠肺炎疫苗推廣。報導分析，這意味著兩國之間的糾紛正從經濟與外交領域，燒向太平洋區域國家的疫苗外交上。

《環球時報》日前報導，「從消息來源可知，澳洲持續想方設法破壞中國大陸與太平洋島國的疫苗合作，澳洲政府甚至更威脅巴紐官員」；對此，澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）在自大流行爆發以來的首次訪問巴紐行程中，表示「真相並非如此」。

其表示，顯然，當這則報導一出爐時，隨即為澳大利亞政府所駁斥。只要回顧澳洲在這段期間內，甚至是長期以來對巴布亞紐幾內亞高質量的醫療保健援助，以及疫苗支援，就可知道這完全子虛烏有。

不過，中國大陸外交部發言人汪文斌則重申並警告，澳洲「應停止干涉與破壞北京與太平洋島國間的疫苗合作」。「澳洲利用疫苗問題進行政治操縱與欺凌，無視巴紐人民生命健康，違背人道主義精神，也嚴重干擾大流行下全球防疫合作格局。」

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）表示，對澳洲的指控是不公平的。畢竟，澳洲在大流行期間透過提供疫苗、醫療設備與疫苗管理等服務，協助該國控制疫情爆發，也加強對其援助。然而，大陸抹黑這類援助為破壞北京的行動，這相當不公平。相反的，澳洲只是提供比北京更好的選項而已。

在大陸疫苗獲得世界衛生組織(WHO)緊急批准之前，巴布亞紐幾內亞一開始是延遲批准北京疫苗捐贈。不過，1個多星期前約20萬劑大陸疫苗已送抵該國，不過還沒普遍施打。

巴紐武漢肺炎國家協調中心國家事件主管官員艾瑟羅(Daoni Esorom )指出，「一旦我們完成施打計畫與其他關鍵細節，政府就能開始提供疫苗施打，不過目前僅供大陸公民接種」。目前該國持續加強疫苗接種計畫，現已有AZ疫苗、國藥疫苗與嬌生疫苗。

※太平洋國家捲入區域疫苗外交戰

報導中指出，自國藥集團疫苗獲得WHO緊急使用批准後，5月便試圖開始在巴紐推廣。就在國藥疫苗於巴紐推出的同一週，澳洲也允諾捐贈數萬劑AZ疫苗給太平洋國家，分析師視此為大陸與澳洲在該區域外交角力日盛的象徵。

ABC指出，國藥疫苗為大陸疫苗外交的重要成分，所製造的數億劑疫苗正提供全球中低收入國家使用。專家認為，大陸的努力讓其深化在發展中國家聯盟的全球領導地位；不過，大陸外交部發言人始終強調，大陸疫苗援助沒有地緣政治目的，也沒有附帶的政治條件。相對的，《環球時報》反而指控澳洲利用疫苗擴張地緣政治影響力。

澳洲自一開始捐贈巴紐8400劑AZ疫苗，隨後允諾每週提供1萬劑與醫療援助。賽索嘉強調這些只是善盡道德與責任，真誠地處理問題，澳洲會持續做出符合區域利益與友邦、鄰國利益的事情，隨著區域的蓬勃發展，澳洲也會跟著蓬勃發展。

※巴紐樂意擁抱任何援助

巴紐衛生官員則強調，只要疫苗能保護公民，完全不在意疫苗來自哪裡。該國學者塞波(Orovu Sepoe)，巴紐的外交政策原則是與人為善，不與人為惡。「由於急於需要疫苗與其他類型援助，我們政府接受一切朋友的援助」。但她也認為，有鑑於澳洲與中國大陸外交日益緊張，巴紐有必要謹慎回應。

報導指出，從2021年3月至5月，巴紐新冠病毒確診數激增，然而想以全國為範圍推廣疫苗接種，又面臨著後勤困難。該國總人口達900萬人，接種疫苗次數卻不到55000次；然而，大流行以來，已有逾17000例確診病例與173人死亡。