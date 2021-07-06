藝人阿樂（林妤臻）擁有34E的火辣身材，因此有「隱乳女神」的封號，為直播實況主，內容以遊戲電玩為主，曾擔任網路節目《琳來瘋》助理主持人，與沈玉琳、琳妲共同主持節目。最近阿樂在社群IG分享一系列的日常照片，她穿著一件學生制服，並上傳10秒影片，令粉絲驚呼：「剛剛那是什麼聲音？」

阿樂近日（4日）在Instagram分享新的造型與風格，穿著白色的學生制服，並配戴上蝴蝶結領，頭髮綁著麻花辮子，配上一副黑框眼鏡，有日系高中學生的感覺，模樣相當清純與可愛。阿樂在此貼文，分享自己的想法：「前三張照片，你們以為穿學生服，但第四張，才是真正的我…」

阿樂玩電腦輸給對方的真實狀態曝光，引起更多粉絲更喜歡她不同的一面。（圖/阿樂IG)

阿樂在10秒影片裡，可以看到她穿著同一套學生制服，坐在書桌前玩電腦的狀態，正在玩一個狙擊遊戲的阿樂，被對方擊敗過後，下一瞬間阿樂突然大暴走，立刻大喊著：「我對槍對不贏他！好生氣喔！」生氣到雙手一直不停的抖動，說話的語氣與聲音，聽起來相當的崩潰。

這樣與平常甜美可愛的阿樂，偶爾會拉小提琴與彈鋼琴的樣子，形象落差十萬八千里，不過也令人看到阿樂私底下真實的模樣，許多喜愛阿樂的粉絲朋友表示：「妳最後超爆的模樣超可愛，我快瘋了！」、「真實的阿樂，好喜歡喔！」、「這個反差太大 我戀愛了」、「沒想到生氣是這個樣子」