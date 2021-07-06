國內疫情持續延燒，北部地區以台北市疫情尤其令人擔憂，綠營側翼也全力猛攻柯文哲。對此，資深媒體人趙少康7日將邀請台北市長兼台灣民眾黨黨主席柯文哲，上臉書直播節目，談施政方向與疫情應對方式。趙少康表示，明天直播將設定「4個紅燈題關鍵字」和「4個市政關鍵字」，據說內容讓雙方幕僚都嚇出一身冷汗。

台北市長兼台灣民眾黨黨主席 柯文哲。(圖/本報資料照)

趙少康6日在臉書發文表示，因疫情期間，柯文哲市長有許多重要的施政措施，平日未能暢所欲言，透過這次直播可以好好說明，他的「大砲個性」及自己「直言無畏」，王見王的高峰對談，精彩可期。

趙少康也PO出直播訊息表示，明晚7月7號晚上7點的直播，團隊設計出一組「抽關鍵字」遊戲，以抽出的關鍵字決定聊天話題，共有「4個市政關鍵字」及「4個紅燈題關鍵字」，究竟只會聊政令宣導，還是血流成河？全憑天意，據說有不少關鍵字讓雙方幕僚都嚇出一身冷汗。但趙少康強調，「不會聊到森77(生氣之意)」。

網友紛紛在趙少康臉書留言表示，「超級期待」、「希望趙先生能問柯P有關核四跟防疫的問題」、「柯市長加油，確診黑數抓愈多不蓋牌，市民才愈安心」。也有網友敲碗表示「比較其待趙先生與侯市長的對話」。