標普500指數上周五(2日)收盤再創歷史新高，同時也是連續7個交易日刷新紀錄，朝著連8日改寫歷史新高紀錄的目標前進，雖然美股連日高漲，但從指標來看，投資人沒有顯得貪婪，反而更加謹慎。

據Business Insider報導，雖然美股位於歷史高位，但投資人並不瘋狂，根據CNN恐懼貪婪指數(CNN Fear & Greed Index)顯示，目前投資人情緒位在中立區間，並且低於50點、來到45點，僅較前一數據多出1個百分點，過去1個月也僅在中立區間徘徊。

CNN恐懼貪婪指數曾在2020年1月來到99點，代表投資人陷入極度貪婪，隨後美股因為新冠疫情衝擊，導致美股終結10年來最長牛市，該指標也在2020年3月寫下僅1點紀錄，顯示投資人極度恐懼。

美國銀行研究報告指出，美股最近顯得無聊，但是無聊並非賣股的理由，根據內部的牛熊市指標來看，最近幾周持續下降至6.4，低於今年2月的高峰7.7，代表投資人對於前景相當樂觀，但保持在安全範圍內。

美國散戶投資人協會(AAII)調查顯示，本周有48.6%散戶對未來6個月美股感到樂觀，雖遠高於歷史均值38%，但低於4月高峰52.7%，暗示期待美股繼續高漲但不至於過分信心。