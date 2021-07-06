台南特斯拉撞民宅全面燃燒 駕駛昏迷獲救住戶驚嚇急逃 21:362021/07/06 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 仁德區發生一起特斯拉電動車自撞民宅起火，消防隊拉3水線防護。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉電動車自撞民宅起火，消防隊在現場拉3水線防護。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 特斯拉電動車自撞民宅起火。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 台南市仁德區晚間8點半發生一起特斯拉電動車火燒車，車頭撞上民宅，文賢、仁德、崇學消防隊員到場協助駕駛脫困，但駕駛意識昏迷，送醫搶救中，為避免火燒車延燒民宅，現場布設3水線灌救，整起事故肇事原因仍待警方進一步釐清。 台南市消防局晚間8點半獲報仁德區文賢路一段有一起火燒車，動員6車13人救援，到場發現有一台特斯拉電動車撞上民宅，車輛鋰電池起火，消防隊緊急救出昏迷的駕駛，送醫急救，消防人員於現場拉起3條線防護，並撤出民宅住戶，全力灌救，9點25分已控制火勢。 台中潭子民宅突坍塌 母女脫困壓毀1轎車 高雄輕軌半年6車禍 增設號誌改善 #火燒車 #駕駛 #民宅 #灌救 #昏迷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東Delta病毒群聚再＋1 曾與確診白牌車司機泡茶 14:582021/07/06 生活 太平80歲翁騎車自摔 意識昏迷搶救中 16:322021/07/05 社會 嘉義民宅傳火警 疑失智老父點火 3人緊急逃生 09:572021/07/05 社會 汐止強風吹倒路燈橫躺車道 康寧街車流一度塞爆 09:092021/07/06 社會 台中台74線砂石車翻覆土石蓋滿路面 駕駛受困獲救車流塞爆 13:122021/07/05 社會 獨居糖尿病婦人失聯2日 警消破門見她昏迷在地獲救 12:012021/07/06 社會 開車用手機又拒警攔查 駕駛遭罰2萬3000元及吊照 12:422021/07/06 社會 喝茫倒地不爽被攙扶 男一槍爆頭三溫暖泊車員 判賠1105萬元 12:022021/07/06 社會 嘉義自小客失控連撞兩根電線桿 駕駛一度受困車內 15:232021/07/05 社會 台北大安區2機車擦撞倒地 1騎士遭小黃輾過壓車底亡 20:572021/07/06 社會 街頭180度大甩尾慘收1萬8罰單 車主PO網狂遭酸：剛好而已 08:532021/07/06 社會 社會熱門新聞 結婚隔天婆家討回16萬元聘金 她拒還嗆回「6個字」慘離婚 - 社會 撞見哥女友露奶躺床 他手繪「現場圖」展示遭罵翻 - 社會 揪團夜闖喬友大樓4死直播「驚聞女子哭聲」 5人到案移送法辦 - 社會 房客租屋20年「總計繳520萬租金」拒搬家 房東怒告法官這樣判 - 社會 教練秀「18禁畫作」拐嫩妹脫光問：跟男朋友愛愛舒服嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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