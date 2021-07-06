特斯拉電動車自撞民宅起火，消防隊在現場拉3水線防護。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

特斯拉電動車自撞民宅起火。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區晚間8點半發生一起特斯拉電動車火燒車，車頭撞上民宅，文賢、仁德、崇學消防隊員到場協助駕駛脫困，但駕駛意識昏迷，送醫搶救中，為避免火燒車延燒民宅，現場布設3水線灌救，整起事故肇事原因仍待警方進一步釐清。

台南市消防局晚間8點半獲報仁德區文賢路一段有一起火燒車，動員6車13人救援，到場發現有一台特斯拉電動車撞上民宅，車輛鋰電池起火，消防隊緊急救出昏迷的駕駛，送醫急救，消防人員於現場拉起3條線防護，並撤出民宅住戶，全力灌救，9點25分已控制火勢。