大陸當局先前全面封殺比特幣，比特幣價格應聲跳水，一度跌破3萬美元，瑞士銀行（UBS）日前警告，美國和英國等歐美國家可能正訂定更嚴格的規範，以管理加密貨幣，隨著監管力道漸增，恐將戳破加密貨幣市場泡沫，也代表比特幣市場並不適合專業投資者。

《商業內幕》報導，瑞銀全球財富管理團隊在報告中指出，大陸加大監管力道重創加密貨幣價格和相關營運商；此外，有跡可循，美國、英國等西方市場可能將針對加密貨幣，祭出更強而有力的監管規範。

報告中表示，先前監管機構的行動已經表明，能夠有效抑制加密貨幣活動，也因此瑞銀呼籲投資人應該理性投資，以風險較低的資產投資組合為主，「在過去我們一直在示警，監管機構的打擊和投資人情緒，可能會成為加密貨幣泡沫破裂的主因」。

大陸6月加強對加密貨幣挖礦禁令，四川省大規模關閉許多挖礦平台；美國波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）表示，穩定幣Tether是美聯準目前正在關注的金融穩定風險之一；英國監管機構則是禁止大型加密貨幣交易所Binance在該國營運。

瑞銀補充，「加密貨幣50倍到100倍的槓桿交易活動，基本上是與主流金融監管背道而馳的」；值得一提的是，對加密貨幣的隱憂不僅瑞銀一家，高盛亦警告，比特幣並不是一項適合投資，且羅列出其流動性和波動性等一系列隱憂。

瑞銀強調，儘管加密貨幣未來仍舊有上漲的可能性，但他依然是個對專業投資者有著巨大風險的投機市場。