「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。」這段話明文訂在《公投法》第25條。結果，民進黨只因害怕政策遭推翻，硬是將不在籍投票扣上違法、違憲大帽，扭曲法義，拒絕撤離人民與公投之間的鐵幕，恐有毀憲亂政之嫌。

828公投因疫情延期至12月，三大在野黨呼籲即刻補強延期法源，並建立不在籍投票制度。對此，民進黨端出三大理由反對，包括通訊投票有違《憲法》秘密投票精神、現在修法會讓行政機關缺乏足夠公告時間，及去年美國大選因通訊投票惹得天下大亂。

然而，憲法規定的秘密投票是以「普通、平等、直接及無記名投票」方式進行，除非行政部門違法調查、公開通訊投票，否則何來違憲之虞？

再者，108年6月修訂的《公投法》明訂，主管機關辦理公投得以不在籍投票方式實施，其方式須另以法律規定。試問過去2年，中選會有積極推動不在籍投票嗎？如果沒有，怎好意思因為自己的行政怠惰，反過來指控立法機關不給足夠公告時間，這臉皮未免太厚了點。

至於美國大選之亂，肇因在於不認輸的川普，竭盡所能對敗選結果祭出行政干擾，甚至唆使川粉進攻國會，結果現在民進黨卻倒果為因抹黑通訊投票的意義，這是竹篙湊菜刀，邏輯狗屁不通。

回過頭來說，在疫情難料的此刻，從健康與民主角度出發，賦予選民不在籍投票權利，一來免去大規模人流移動風險，二則更可鼓勵選民踴躍參與公投，切實反映民意。民進黨或可挾行政立法優勢封殺，技術迴避民意檢驗，但這形同將錯失檢視民意、修正政策的機會，對追求延續執政的民進黨而言，恐怕不是好事。