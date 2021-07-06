防疫期間，民眾少出門採購，如何縮短產地與餐桌最近的距離？台中市有46個社區、共計6000多個住戶，與蔬果宅配網「蔬鄉買菜網」合作，推出新鮮食材送到家服務，包括上百種生鮮蔬果、蛋豆魚肉、冷凍食品、南北貨等產品任君挑選，住戶透過官網訂購，不限金額免運費直送，當天中午前下單、隔日即可送達，創造食力驚人的商機。

本土疫情爆發以來，確診者足跡不乏出現各大賣場，不少人選網購宅配方式，減少染疫風險，為解決住戶外出採買問題，地產業者與社區共好超市的食材業者「蔬鄉」合作，線上推出「防疫生活圈-蔬鄉採買送到家」服務，範圍涵蓋46個社區、超過6千戶，免運費將新鮮食材直送到家。

力挺第一線醫護，捐贈台中市府2500組快篩試劑及300萬元醫護慰勞金，抗疫行動不遺餘力，再整合資源走入社區防疫生活，地產董事長翁毓羚說，居家防疫當道，但出門採買生活民需卻難以避免，活動從共好理念發展，不僅能服務到所有住戶，同時以行動支持在地優質商家，提供農民在疫情期間保持穩定收入來源，實踐共好多贏的企業理念。