因為雨勢打擾，讓溫布頓錦標賽男單第2種子俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）、第14種子波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz）昨天（5日）的比賽直到今天（6日）才完成，原本握有盤數上領先的麥維德夫，隔了一天回到球場後氣勢反被胡卡茲掌握，最終胡卡茲2比6、7比6（2）、3比6、6比3、6-3逆轉勝，生涯首度打進四大賽8強。

這場男單16強在中斷前，胡卡茲2比6、7比6（2）、3比6、4比3暫時落後一盤，但在第四盤暫時領先，重新比賽後胡卡茲先破了麥維德夫發球局，然後再保住發球局，將盤數追平；決勝第五盤胡卡茲延續氣勢，第3局就先破發成功，且一路力保自己發球，第9局再一次破發得手，也結束這場跨日大戰。

此役被安排在中央球場今天首場賽事，胡卡茲說：「能在這座或許是全世界最棒的球場出賽，又有這麼棒的觀眾，感覺很特別、意義也很大。麥維德夫是很了不起的選手，世界排名第2，能在這裡贏下比賽對我來說很重要。」

胡卡茲8強賽將挑戰瑞士天王費德勒（Roger Federer）、爭取準決賽資格，胡卡茲回應：「費德勒的成就、比賽的方式鼓舞了很多人，各位都很享受看他比賽，我想這會是很有趣的對決，希望我也可以獲得一點支持。我會試著好好表現，要和教練好好為這場賽事準備，看看場上會發生什麼吧。」