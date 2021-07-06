埃及剛收到衣索比亞的正式通知，衣索比亞復興大壩(Grand Ethiopian Renaissance DamGERD）開始注水，這引起埃及的震怒。埃及灌溉部表示「堅絕反對衣索比亞的單方面決定，此舉違反了國際河流共享流域的國際法和規則。」

半島電視台(Aljazeera)報導，衣索比亞復興大壩位在衣索比亞境內青尼羅河，於2011年開始建造，已完成第1階段工程，然而該河流與白尼羅河都是尼羅河的上游，一但建壩，必然影響到下流河流的水量，因此這座壩一直成為畫衣索比亞與下游國家，包括埃及和蘇丹之間的外交僵局。

衣索比亞政府官員對埃及的抗議沒有發表評論，但水利部一名高級官員表示，確實已開始注水，但是這與季節有關。

衣索比亞大壩的空照圖，建造前後已出現明顯差別。(圖/美聯社)

水利官員說，向水庫加水，尤其是在 7 月和 8 月的暴雨期間，是自然環境組成的部分。注水與施工同步進行，「如果像你現在看到的 7 月份的降雨，那一定已經開始了。」

埃及灌溉部發言人穆罕默德·加尼姆( Mohamed Ghanim)告訴當地電視新聞記者，說「注水量取決於衣索比亞的季節性降雨。」

「我們現在還看不到大壩注水對尼羅河的影響，我們還有一個月或一個半月的時間」

埃及和蘇丹試著找聯合國安理會處理此事，因為他們的普通外交抗議顯然效果不大。

埃及外交部長薩梅赫·舒克里( Sameh Shoukry)在給聯合國的陳情聲明表示，談判已陷入僵局，並指責衣索比亞採取「不妥協的政策」。衣索比亞政府此前曾宣布，無論是否達成協議，都將在 7 月進行第二階段的注水。

埃及和蘇丹希望，在大壩任何蓄水開始之前，至少達成三方協議。但衣索比亞表示，這是國內建設的自然組成部分，因此不可能推遲。

去年，蘇丹表示，GERD的第一階段蓄水已造成喀土穆水資源的短缺，對此，衣索比亞並不同意。

蘇丹水利部長亞西爾·阿巴斯 (Yasser Abbas) 在 4 月份警告說，如果衣索比亞繼續進行第二階段的注水，將對建造大壩的義大利公司，和衣索比亞政府提起國際訴訟。