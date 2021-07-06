中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外型、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，常在網上分享生活點滴的她，防疫期間不時PO美照替大家解悶，最近又曬出一系列辣照，讓大批粉絲看了激動大讚超正。

​巫苡萱最近美照連發，日前PO出比基尼舊照，喊話希望疫情趕快結束才能出外景玩水後，5日則分享一段感性文字，寫下：「如果可以我想當星星，在自己的軌道上小小的燃燒著，當你抬頭望，我就在你要找的的那個方向，不曾離開過。」

巫苡萱辣穿真理褲，一抬腿有走光危險。（圖／翻攝自IG）

巫苡萱超兇身材藏不住。（圖／翻攝自IG）

同時，她貼出一系列坐在頂樓的照片，只見她頭上反戴棒球帽，身穿細肩帶背心，下半身搭配真理褲，看起來青春洋溢，而她的坐姿隨興，露出一雙修長美腿，褲子短又寬鬆的緣故，使得半個屁股蛋幾乎快掉出，絕對領域甚至洩一片黑色陰影，差點走光，尤其最後一張照片中，她穿著低胸背心，超兇好身材更是一覽無遺，相當性感。

巫苡萱Po出辣照後，大批粉絲湧入留言「忍不住…放大了」、「最後一張好讚」、「那只能當妳的星辰大海囉」、「苡萱肯定是最明亮的那顆星唷，太耀眼啦」、「那我苡定不離不棄永遠當著小星星跟隨你」，好友熊熊也來回覆「你就是最閃亮的那顆星」，巫苡萱則回應「 好期待我們的企劃」，讓粉絲期待2位女神將有什麼合作。