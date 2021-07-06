「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」6日晚間透過網路召開。（央視新聞截圖）

「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」6日晚間透過網路召開，邀請全球160多個國家、500多個政黨和政治組織的領導人、逾萬名政黨代表，通過「雲端」齊聚一堂。（央視新聞截圖）

「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」6日晚間透過網路召開，邀請全球160多個國家、500多個政黨和政治組織的領導人、逾萬名政黨代表，通過「雲端」齊聚一堂。（央視新聞截圖）

「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」6日晚間透過網路召開，中共總書記習近平致詞時表示，民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，實現民主有多種方式，不可能千篇一律。現代化道路並沒有固定模式，每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力都應該受到尊重。

這場峰會，邀請全球160多個國家、500多個政黨和政治組織的領導人、逾萬名政黨代表，通過「雲端」齊聚一堂。習近平針對「為人民謀幸福：政黨的責任」發表主旨演講，雖然沒有直接點名，但幾乎每句話都意有所指，很明顯是在反擊西方國家對中國政府的各種指控。

習近平表示，在人類追求幸福的道路上，一個國家、一個民族都不能少。世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利。發展是世界各國的權利，而不是少數國家的專利。

「通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，」習近平指出，「民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。」

「我們要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鈎。」習近平表示，「任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的！」

習近平表示，現代化道路並沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履。每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力都應該受到尊重。

習近平表示，國家間的合作應該以服務全人類為宗旨，而不應以小集團政治謀求世界霸權。我們要共同反對以多邊主義之名行單邊主義之實的各種行為，共同反對霸權主義和強權政治。

習近平重申，「中國永遠是發展中國家大家庭的一員，將堅定不移致力於提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權。中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。」

面對仍在肆虐的新冠肺炎疫情，習近平表示，要堅持科學施策，倡導團結合作，彌合「免疫鴻溝」，反對將疫情政治化、病毒標籤化，共同推動構建人類衛生健康共同體。面對恐怖主義等人類公敵，要以合作謀安全、謀穩定，共同扎好安全的「籬笆」。