德國7月經濟景氣指數降至63.3 連二月下滑 22:032021/07/06 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國歐洲經濟研究中心（ZEW）6日公布，德國7月經濟景氣指數，由6月的79.8降至63.3，連續2個月下滑，不及《華爾街日報》訪調經濟師預測的75.0，但仍堅挺在歷史高點附近。ZEW總裁瓦姆巴赫（Achim Wambach）指出，即便指數走滑，受調的金融市場專家看好接下來的6個月，整體經濟情勢非常正面。 陸這指標創14個月新低 專家警告下半年亞洲經濟不太妙 蝦皮7.7免運節 啖宅經濟商機 #德國 #經濟景氣指數 #ZEW #降至 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人行Q2調查問卷 宏觀經濟預期熱度升溫 民眾更愛消費 13:222021/07/06 兩岸 竹山鎮拚經濟超前部署 資源回收送商品兌換券 16:312021/07/06 寶島 桓達6日股東會通過每股配4.5元股利及股息 17:402021/07/06 財經 價格維持在高檔 聚酯加工絲、尼龍廠6月營收年成長率仍高達8成 16:422021/07/06 財經 航運股震盪擴大... 缺船、缺櫃 航運基本面仍佳 04:102021/07/06 財經要聞 黨內出現倒蘇聲浪 蘇揆駁：經濟基本面好 股市屢創高 13:012021/07/06 財經 《國際油價》經濟數據支撐 倫敦油上漲1.3％ 09:272021/07/06 財經 阿中證實研究鬆綁 全國一致不分縣市 若有疫情劃出熱區圍堵 7月12日微解封？蘇揆：各行業有調整空間 04:102021/07/06 焦點要聞 高雄好家載 防疫互助經濟 04:102021/07/06 地方新聞 陸Q2經濟增速 中銀估7.9％ 04:102021/07/06 全球財經 《國際金融》連3揚後 歐股休兵 16:322021/07/06 財經 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。