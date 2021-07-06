德國歐洲經濟研究中心（ZEW）6日公布，德國7月經濟景氣指數，由6月的79.8降至63.3，連續2個月下滑，不及《華爾街日報》訪調經濟師預測的75.0，但仍堅挺在歷史高點附近。ZEW總裁瓦姆巴赫（Achim Wambach）指出，即便指數走滑，受調的金融市場專家看好接下來的6個月，整體經濟情勢非常正面。