新加坡貿工部長顏金勇6日告訴美媒，目標在8月9日、也就是星國國慶日之前，至少三分之二人口施打疫苗，10月初之前力拚75％人口接種，接下來便會逐步鬆綁邊境管制。線上科學刊物《Our World In Data》數據顯示，迄至7月3日，新加坡560萬人口中，將近37％完成新冠疫苗接種，遠高於鄰國馬來西亞的8％和印尼的5％人口。