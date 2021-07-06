新加坡 拚10月前75％人口接種新冠疫苗 22:032021/07/06 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡貿工部長顏金勇6日告訴美媒，目標在8月9日、也就是星國國慶日之前，至少三分之二人口施打疫苗，10月初之前力拚75％人口接種，接下來便會逐步鬆綁邊境管制。線上科學刊物《Our World In Data》數據顯示，迄至7月3日，新加坡560萬人口中，將近37％完成新冠疫苗接種，遠高於鄰國馬來西亞的8％和印尼的5％人口。 以色列：BNT疫苗抗Delta保護力降至64％ 陸國台辦：已協助海外數千名台灣民眾接種疫苗 #接種 #新冠疫苗 #新加坡 #人口 #迄至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文：接種率七月底拚25％ 緊盯永齡、台積電BNT疫苗採購 16:322021/07/06 政治 雲林疫苗覆蓋率10.1％ 9日開打第五波2萬多劑莫德納 11:572021/07/06 生活 不甩被英巴打臉 以色列70萬劑快過期疫苗 南韓要接手 12:272021/07/06 國際 新增10例接種新冠疫苗後死亡個案 嚴重不良事件24例 15:142021/07/06 生活 疫苗涵蓋率逾10％ 接種後死亡306例 04:102021/07/06 焦點要聞 打疫苗前必看 抗疫紀實片揭6大疫苗研發內幕 19:562021/07/06 娛樂 使用大陸疫苗卻爆發疫情 CNN：陸製疫苗絕非失敗之作 14:222021/07/06 國際 疫苗不足、種類繁多 學者籲政府推動混打疫苗策略 17:072021/07/06 生活 食藥署接種率169％ 手臂沒留給國產 04:102021/07/06 焦點要聞 台南施打莫德納疫苗 5天3萬822人完成接種 18:592021/07/06 生活 澎湖優先試辦「疫苗預約接種平台」 4種方法可預約 12:462021/07/06 生活 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 3大資產同時崩盤？專家驚爆史詩級泡沫化恐來臨 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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