日本京都深獲台灣遊日客喜愛，但喜愛京都不一定知道京都成為今日地位的歷史故事。YouTube擁126萬訂閱數的「Muse木棉花」頻道播出中的《喵的咧～貓咪戲說日本史》，可線上觀看以動畫方式呈現的日本史，而主角不是教授、歷史學家，而是可愛的貓們「演歷史」，吸引眾多愛貓粉絲。

4日公開的S4第3話「想方設法，遷都物語！」 中，敘述京都如何成為千年古都，趣味中學得知識，深獲家長們支持。劇情以「貓砂問題」借喻廢水處理系統，描述日本飛鳥時代，貓咪們對於都城中滿溢的「貓砂問題」深感頭痛，下定決心要遷移首都，但對害怕陌生環境的貓咪來說，遷都確非易事，看「貓咪們」如何跨越重重困難、順利遷都。《喵》每周五每晚8：30更新。

此外，該頻道還有貼近貓奴生活的《叫我，對大哥》動畫，主角「對馬大哥」，本是一隻流浪貓，被「爺爺」收編後，與陸續加入家庭行列的貓咪打打鬧鬧、互相爭寵的的溫馨故事，今夏獲貓控們關注。