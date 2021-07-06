台股今開騙線2點高盤，視為一高壓力盤，盤中拉抬皆假象，雖然叩關萬八，一度攻抵18008點，續創歷史新高，不過資金快速輪動，再度由電子轉進航運股，陽明出關後強勢登漲停，但隨著高檔賣壓出籠後，指數拉回平盤附近震盪，終場小跌6點，收在17913點，成交值6018億元。

大盤一根近似墓碑線，上檔壓力不小，所幸收在5日線17802點之上，今日貨櫃航運當主帥，而電子太弱是敗筆。

陽明解禁後猛虎出柙功不可沒，帶動長榮上攻，但留下上影線，萬海衰尾殺到盤下，多方明日仍有機會再次叩關萬八，問題在何者為領攻主帥， 由於資金發生排擠效果，若電子依然弱勢，不利大盤攻堅，當沖全在航運也不利大盤，所以需賴美股提振。

第三季旺季效應，電子長線主流在EV電動車及利基型半導體， 2030年前躍登為兆元產業，得電池得天下，包括聚和、康普、立凱ky表現可圈可點；IGBT（絕緣閘雙極電晶體）的朋程及充電椿飛宏亮麗演出，值得長期追踪拉回找買點。

觀察籌碼面，三大法人土洋對作，外資今天小買 1.26 億元，為連2買；投信賣超 3.2 億元，連續 5 個交易日提款；自營商也賣超31.08億元。三大法人合計賣超33.09 億元。

操作策略：資金配置分二等份，買航運貨櫃二雄長榮和陽明，另買電子以電動車及利基型半導體為主，持股8成切忌追漲殺跌，擇第二季績優及第三季旺季效應個股積極布局，獲利可期。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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