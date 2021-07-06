歐元區5月零售額轉升 月增4.6％ 22:142021/07/06 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局6日公布，歐元區5月零售額月增4.6％、年增9％，優於《路透》訪調經濟師預估的月增4.4％、年增8.2％，4月數據雖月跌3.9％，但年增23.3％。5月零售額月率由跌轉升，係受到非糧食產品月增8.8％、年增14.8％，以及汽車燃料月增8.1％、年增28.4％的拉抬。 華宏新技6月營收9.02億元 年增12.4％ 《國際經濟》外需大跌 德5月工業產品訂單意外月減3.7％ #月增 #零售額 #歐元區 #轉升 #歐盟統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》終端需求強勁 凱美6月營收月增2.41％ 09:102021/07/06 財經 日本5月家庭支出年增11.6％ 10:102021/07/06 財經 《生醫股》全宇6月合併營收2.04億 年增23.04％ 08:022021/07/06 財經 《國際經濟》連3月成長 日5月家庭支出增11％ 12:002021/07/06 財經 疫情引爆失業潮 5月失業率4.11％ 就業人數驟減12.6萬人 17:292021/07/06 財經 《鋼鐵股》允強Q2營收季增30.6％ 獲利續揚 13:082021/07/06 財經 《光電股》富采Q2營收季增36.14％ 營運拚轉盈 10:522021/07/06 財經 群光6月營收88.7億元 再創同期新高 15:402021/07/06 財經 不等股利了… 外資6月淨匯出534億 04:102021/07/06 財經要聞 外匯存底續增 6月登次高 04:102021/07/06 金融．稅務 《鋼鐵股》運錩5月每股賺0.34元 Q2營運續向上 15:072021/07/06 財經 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 3大資產同時崩盤？專家驚爆史詩級泡沫化恐來臨 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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