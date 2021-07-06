歐盟統計局6日公布，歐元區5月零售額月增4.6％、年增9％，優於《路透》訪調經濟師預估的月增4.4％、年增8.2％，4月數據雖月跌3.9％，但年增23.3％。5月零售額月率由跌轉升，係受到非糧食產品月增8.8％、年增14.8％，以及汽車燃料月增8.1％、年增28.4％的拉抬。