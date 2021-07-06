美國「有線電視新聞網」（CNN）6日報導，在美國各主要城市暴力犯罪數量激增之下，美國國慶日週末期間，全國共發生超過400起槍擊案，至少150人因而喪命。

CNN表示，此數據包括上週五（2日）至週日（4日）期間全美的槍擊案件和受害者，其中還包括多起大規模槍擊案件，代表有多起案件的死傷人數在4人以上，不包含槍手本人。且相關資料仍在繼續更新，數字還可能進一步增加。

槍枝暴力嚴重的芝加哥有至少83人被槍擊、其中14人身亡，傷者甚至包含1名5歲和1名6歲的女童；另有2名芝加哥警察在驅散群眾時遭到槍擊，所幸目前傷勢穩定。

今年槍支暴力事件較去年同期飆升40%的紐約市，週末期間則發生21起槍擊事件、共26人中槍，較去年同期的25起槍擊事件、30人中槍略為減少；不過4日國慶日當天發生12起槍擊事件、13人中槍，較去年的8起槍擊事件、8人中槍略為增加。

另外，職業高爾夫球選手席勒（Gene Siller）3日在喬治亞州亞特蘭大郊區頭部中槍身亡，該球場還有其他2人受到槍擊。

大規模槍擊案方面，德州沃斯堡有多名男子4日在口角後，於一家洗車場附近爆發槍戰，造成8人受傷，其中大多是旁觀的無辜者；維吉尼亞州諾福克則有3名少年少女和1名6歲女童在一次槍擊案中中槍，當地警方已逮捕1名15歲少年；俄亥俄州一場有數百人參加的街頭派對也發生槍擊案，造成1人死亡和11人受傷。