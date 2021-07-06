經過忙碌的周一消化賽程，今天周二（6日）的溫布頓，雖然有一場男單16強戰補賽，但仍是以女單8強賽程為主要焦點，第一場大會第8種子、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）迎戰初次打進大滿貫8強的瑞士選手戈魯比琪（Viktorija Golubic），打來並沒有遇到太多麻煩，6比2、6比2輕鬆收下4強門票。

第一盤前四局雙方戰成2比2平手，接下來普莉絲可娃跨盤連拿7局，掌握了局勢，第二盤戈魯比琪在0比3落後下努力追趕，不過普莉絲可娃在尾盤連下兩局鎖定勝利，今年溫網至今5場賽事都是直落二獲勝。

這是普莉絲可娃生涯第一次打進到溫布頓女單準決賽，而她在溫網之前，世界排名才落到第13，結束長達230周維持在世界前十的成績，上一次她掉到世界前十外，是2016年的往事，也是在同一年，她在美網完成亞軍的個人最佳成績，開始回到世界前十，也希望藉由溫布頓的成功，重返世界前十。