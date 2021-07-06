大陸叫車平台巨頭滴滴出行，赴美IPO上市才3日就遭到北京當局網路審查，並稱遭檢舉將大陸用戶資料放在美國，4日在大陸應用程式商店的APP遭下架，甚至拖累運滿滿、貨車幫的母集團滿幫、BOSS直聘遭調查。市場等待本周美國聯準會(Fed)6月會議紀要出爐，美股周二(6日)開盤下跌3.81點、以34790.16點開出，隨後跌勢擴大至百點，滴滴股價重挫24%，多檔中概股殺成血海。

截至台灣時間6日晚間9點50分，道瓊工業平均指數下跌121.87點或0.35%、暫報34664.48點；標普500指數下跌6.31點或0.14%、暫報4346.03點；那斯達克指數上漲17.33點或0.12%、暫報14656.66點；費城半導體指數上漲10.37點或0.31%、暫報3326.20點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，蘋果股價大漲2.02%，特斯拉股價下跌近3%、暫報658.98美元。台積電ADR股價上漲1.01美元或0.85%、暫報119.93美元；聯電ADR股價上漲0.030美元或0.32%、暫報9.43美元。

中概股部分，中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳6日公布「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」提到，完善資料安全、跨境資料流動、涉密資訊管理等相關法律法規，等同是全面對中概股調查。滴滴股價下跌3.38美元或21.78%、暫報12.14美元；滿幫股價下跌3.81美元或20.03%、暫報15.21美元；BOSS直聘股價下跌3.35美元或9.23%、暫報32.96美元。阿里巴巴ADS股價下跌5.08美元或2.33%、暫報212.67美元；微博盤前一度傳出要私有化，股價狂飆50%，但隨後公司出面否認消息，漲勢急速收斂，早盤上漲逾10%、暫報59.90美元；京東美股下跌3.35美元或4.39%、暫報72.88美元。

甚至是大陸新能源車三大品牌，包括蔚來汽車下跌0.65美元或1.29%、暫報49.74美元；即將赴港上市的小鵬汽車下跌0.68美元或1.55%、暫報43.11 美元；理想汽車下跌0.51 美元或1.56%、暫報32.16美元。

石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）再度取消會談，這讓西德州中級原油（WTI）8月期貨價格每桶達76.98美元，創2014年11月以來最高，主要是談及的主要產油國單日產能增加40萬桶，但阿拉伯聯合大公國提出異議，導致會談不斷延期，這也代表相當原油市場可能繼續維持現在緊繃狀況。