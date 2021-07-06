日本政府6日發布最新經濟展望報告指出，隨著疫苗接種有進展，增強出口及消費支出，日本經濟可望在今年底之前，回復到疫情前的水準。日本政府預估本財年（截至明年3月底），經濟成長率有3.7％，該年內國內生產毛額（GDP）可望超越2019年10-12月季度的547兆日圓。但受到出口放緩影響，下財年（始於明年4月）成長率僅2.2％。