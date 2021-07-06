疫苗接種有進展 日本經濟年底前可望回復到疫情前水準 22:552021/07/06 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府6日發布最新經濟展望報告指出，隨著疫苗接種有進展，增強出口及消費支出，日本經濟可望在今年底之前，回復到疫情前的水準。日本政府預估本財年（截至明年3月底），經濟成長率有3.7％，該年內國內生產毛額（GDP）可望超越2019年10-12月季度的547兆日圓。但受到出口放緩影響，下財年（始於明年4月）成長率僅2.2％。 《國際經濟》德國短工時人數 降至疫情前水準 國台辦稱會續為海外台僑接種疫苗 陸委會冷回：不會收到統戰效果 #疫苗接種 #有進展 #日本經濟 #回復 #日本政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 谷懷萱帶母親打疫苗 到現場因這事無奈被請回家 11:122021/07/06 娛樂 醫事實習生到醫院實習 教育部：報到前2、3周打第一劑疫苗 18:592021/07/06 生活 逾83萬人登記疫苗接種 陳時中：不是有意願就符合資格 14:352021/07/06 生活 打疫苗前必看 抗疫紀實片揭6大疫苗研發內幕 19:562021/07/06 娛樂 俄羅斯東正教說重話 「拒絕接種疫苗是罪惡 懺悔終生」 18:462021/07/06 國際 美國慶日 拜登稱打疫苗 就是愛國表現 04:102021/07/06 話題觀察 新北接種疫苗後死亡添3人 累計72人 16:152021/07/06 生活 澎湖優先試辦「疫苗預約接種平台」 4種方法可預約 12:462021/07/06 生活 疫苗涵蓋率逾10％ 接種後死亡306例 04:102021/07/06 焦點要聞 日本宣布再贈台113萬劑AZ疫苗 蘇貞昌回應了 10:522021/07/06 政治 未接種疫苗無法實習 中華醫大為近200位護理實習生請命 11:102021/07/06 生活 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 美股崩盤就在夏末？專家洩科技股「審判日」將至 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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