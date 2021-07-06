近一年多來因應疫情趨勢，口罩成了出門必備的配件，妝容重點自然就會強調在眼妝，一雙明亮的雙眼，會讓人第一眼好感度大大提升。口罩妝最重要的關鍵是清新的眼妝妝感，迪奧、NARS、M·A·C、資生堂、1028、PONY EFFECT今年夏天推出眼影新品，粉質細膩服貼，一抹顯色又持久，打造深邃又令人目不轉睛的眼妝，戴口罩依然能綻放魅力。

▍1.迪奧 摩登單色眼影

迪奧以5款高級訂製服布料為靈感，打造出全新「迪奧摩登單色眼影」，藉由簡單暈染完成清新精緻的眼妝。同時增添4種保養成分，能潤澤眼周肌膚，每一抹皆飽和顯色，並能感受到奢華乳霜般的絲滑質地，讓單色眼影更精緻服貼，不飛粉、好暈染，輕鬆做到漸層效果，打造出絕對搶眼、絕對持妝的時尚妝容。

迪奧摩登單色眼影以高級訂製服為靈感，打造出18款色彩鮮明的繽紛色選。（圖／品牌提供）

5款以高訂服為靈感包含：緞光、柔霧、特霧、星耀光、金屬光，宛若為眼妝訂製高級華服，並以18款的摩登色選，自由玩色混搭。此外，「迪奧摩登單色眼影」的包裝也全面升級，由精緻工藝打造出的高訂眼影盒，以時尚簡約設計完美登場。

迪奧摩登單色眼影緞光#240藍色單寧。（圖／品牌提供）

▍2.NARS 迷你六色眼彩盤

掀起美妝控的熱烈討論的眼影盤「NARS迷你六色眼影盤」限量登台，兩大特調溫柔烤奶色系，6款0廢色眼影，混搭霧面、緞面、珠光三種不同質地呈現，細緻綿密粉質層次堆疊多款深邃魅力眼妝，打造上萬種深邃魅惑眼神。精巧包裝隨手就能放入口袋，即使在小廢包裡也能輕易裝入、不佔空間的零存在感，讓妳隨身攜帶補妝無負擔。

NARS迷你六色眼彩盤#COPPER摩卡可可。（圖／品牌提供）

NARS迷你六色眼彩盤#NECTAR蜜桃拿鐵。（圖／品牌提供）

▍3.M·A·C奇幻花園系列專業時尚12色眼影盤

以盛開的夏日伊甸花園為創作靈感，精選宛如誕生於仙境的斑斕色彩，M·A·C推出全新限量「奇幻花園系列」，全系列含專業時尚12色眼影盤，4款時尚專業唇膏，以及2款限量新色#超激光炫彩餅。專業時尚12色眼影盤中，有閃耀耀眼的黃、沉靜金屬墨綠、神秘紫藤花、浪漫多情玫瑰色，完美打造屬於夏日的熱情歡騰，一盤包含霧面與絲緞光等多種質地，可打造既前衛時髦、又靈動可人的仙境眼妝。

M·A·C奇幻花園系列專業時尚12色眼影盤。（圖／品牌提供）

▍4.資生堂 摩霧單色眼影

SHISEIDO GINZA TOKYO推出全新「摩霧單色眼影」，質地像蜂蜜一般，讓你易於延展上色，又能瞬間轉化成霧感質地，顯色又不易脫落。「摩霧單色眼影」添加了採集自日本海域的日本海昆布精華，能讓眼周肌膚長效保濕，同時高度抗氧化，從而達成超持色、零暗沉、不脫妝的妝效。

SHISEIDO GINZA TOKYO全新「摩霧單色眼影」，一抹便進入聲色盎然的魔幻世界。（圖／品牌提供）

▍5.1028銀河系四色眼彩盤

台灣開架彩妝品牌1028推出全新「銀河系限量四色眼彩盤」，四款不失手的配色，不僅能快速堆疊立體層次眼妝，更能為愛情、工作、財運、健康等各項運勢助攻。以「漫天星辰」為靈感來源，精心訂製四款流行色選：許願、璀璨、無限、仰望，分別以蜜桃粉、暖金橙、栗棕咖、緋酒紅等色調集結為打底、暈染、打亮、深邃的簡單四色盤。每盤都有多彩混色亮片及蜜晶珠光的雙重亮片質地，輕鬆妝點如銀河系般夢幻的閃耀眼妝。

1028全新銀河系限量四色眼彩盤。（圖／品牌提供）

1028銀河系限量四色眼彩盤，採特殊暖烘凝縮技術，濃郁色料完整注入，輕刷即能高度呈色，半濕感質地，完整密著貼合眼皮肌膚，亞洲肌御用極襯膚色選，經專業混色技術精心調配，拼成經典四色盤，結合細膩好暈染的雪絨霧面、濕感服貼的蜜晶珠光、高密度多彩混色的流星亮片等多質地，打造銀河系最美視角，即便在口罩下也能擁有自信魅力雙眸。

MODEL示範使用1028銀河系限量四色眼彩盤。（圖／品牌提供）

▍6.PONY EFFECT L.A.潮光多功能眼頰盤

這個夏日，PONY EFFECT推出限量L.A.潮光多功能眼頰盤，以潮流之都L.A.為靈感，精選度假與派對兩種異國色彩，將馬布里海灘和梅爾羅斯大街的景致設計在眼頰盤中，讓你一刷置身異國，一盤多用，可作為腮紅、眼影、打亮與修容，共有馬里布海灘、梅爾羅斯大街兩個色選，一抹打造充滿混血感的精美妝容。

PONY EFFECT L.A.潮光多功能眼頰盤#001馬里布海灘。（圖／品牌提供）