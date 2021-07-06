台股今（6日）再創歷史新高，開盤沒幾分鐘即突破萬八關卡，連日創高也吸引許多股民趨之若鶩，一名網友分享自己當沖的慘痛經驗，短短3個月賺幾十萬讓他信心膨脹，交易額度開到300萬誓言賺個百萬，豈料在最後短短5天，竟直接賠光1整個月的獲利。

台股今日開盤小漲9.89點，盤中一度上漲89.04點，指數突破萬八關卡，來到18008.37點，創下歷史新高紀錄，隨後賣壓出籠，指數高檔震盪，終場下跌6.26點，以17913.07點作收。

有網友在Dcard發文分享自身當沖的經驗，奉勸「免費的最貴，無本不用錢最可怕」，他表示此次跟上航運起飛，僅短短3個月賺了幾十萬，下定決心賺個100萬決定當沖，起初也的確賺了1、2萬，一度信心膨脹，交易額度提升到300萬，豈料竟是悲劇的開始。

他當沖狂賺幾十萬信心大增，交易額度開到300萬，5天後臉綠了。（圖／翻攝自Dcard）

從原PO所貼出的對帳單可見，前後累計約虧損了20萬，他表示，回頭看這些損益，起初賺1、2萬不想停利，最後敗在一個「貪字」，短短5天賠光1個月獲利，也憶起老人言「當沖有賺就跑」，因為你無法克制你的貪婪，以及眼前的利益。

貼文一出後，亦有1名當沖的股民對此表示心有戚戚焉，他表示「無本真的不要當沖」，本金約40萬，4月賺了14萬後砸更多下去，卻在5月疫情賠了8萬進去，不過後來仍有陸續賺回，但主要還是以波段為主，股市只有長期穩定獲利才是真的，遵守紀律停損停利，寧願少賺也不要大賠。