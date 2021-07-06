「聘金」是國人習俗，但有的不收，有的卻為了多寡鬧得不愉快、甚至撕破臉。就有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文分享自己的故事，表示辦完婚宴後隔天，婆家馬上跟她討回16萬元聘金，沒想到她回了「6字」後，婚姻開始有嫌隙，最後鬧到離婚收場。

原PO委屈表示，「聘金」是台灣的禮俗，主要用意是答謝女方父母，將女兒養育成人後嫁人，她說，剛開始談聘金沒有大小，就是12萬而已，是前公公訂婚日在我家祭祖時，自己加4萬變成16萬元，因為對方說家裡東西都不缺，不要嫁妝，於是媽媽在新人身上下手，買了頂級羊毛棉被、萬元寢被套組、訂製整組西裝、加重黃金和領夾等，加起來一定超過16萬元。

可是，結婚喜宴後的隔天，婆家卻開口跟她討回16萬元聘金，原PO強調：「沒有事先約定，為何逼我還我就要還？而且她4個女婿收的都比我高，她還過誰了？」所以她「堅持不還」，還回了一句：「那是我爸媽的」，沒想到兩人的婚姻就開始有了嫌隙，最後還以離婚收場。

貼文曝光引發網友熱議，紛紛留言罵婆家：「超扯婆家，收回可以，馬上辦離婚」、「你的就是我的，我的還是我的，簡直吃定女方」、「不收聘金不附嫁妝不辦桌直接登記，互不欠沒人嘴」。也有人恭喜原PO離婚脫離苦海：「算這麼清楚，這種家庭早離早好」、「會計較結婚花費，以後一定也會斤斤計較，離婚下一個會更好」、「哪有給了聘金還討回，就算要不回，人家養女兒2、30年也不只花16萬吧」。