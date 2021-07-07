大陸國家發改委近日印發《關於加強基礎設施建設專案管理 確保工程安全品質的通知》，要求嚴把超高層建築審查關，不得新建500公尺以上超高層建築。

國家發改委表示，近年來，各地方不斷加強基礎設施等領域建設專案管理，工程安全品質水準不斷提高。但仍有一些項目管理不嚴，相關管理規定落實不到位，造成工程品質下降、安全隱患增加。

《通知》要求加強專案審核把關。政府投資專案要按照國家有關規定報批專案建議書、可行性研究報告、初步設計，企業投資項目要履行核准或備案手續。未按規定履行審批（核准、備案）程式、不符合規定的建設條件的項目，不得開工建設。

同時，《通知》要求嚴把超高層建築審查關。嚴格執行《住房和城鄉建設部、國家發展改革委關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，把超大體量公眾建築、超高層建築和重點地段建築作為城市重大建築項目進行管理。

其中，對100公尺以上建築應嚴格執行超限高層建築工程抗震設防審批制度，與城市規模、空間尺度相適宜，與消防救援能力相匹配；嚴格限制新建250公尺以上建築，確需建設的，要結合消防等專題論證進行建築方案審查，並報住房城鄉建設部備案；不得新建500公尺以上超高層建築。