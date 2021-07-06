瑪莉詠柯蒂亞和亞當崔佛主演的《安妮特》是本屆影展開幕片。（摘自微博）

第74屆坎城影展當地時間7月6日到17日舉行，開幕活動於台灣時間6日晚上登場。開幕首日，本屆「榮譽金棕櫚獎」終身成就獎得主、58歲影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）亮相，影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）和亞當崔佛（Adam Driver）也帶著主演的開幕片《安妮特》登場，影人齊聚一堂的畫面，在後疫情時代下實屬難得。

64歲美國名導史派克李（Spike Lee）日前飛抵法國，受邀擔任本屆坎城影展評審團主席。他今率領韓星宋康昊、美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）、法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop）、法國女歌手米蓮法莫（Mylène Farmer）、法國女星梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）、《小魔花》奧地利女導演潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）、《殺戮荒村》巴西男導演克雷伯曼東沙費侯（Kleber Mendonça Filho）與法國凱薩獎影帝塔哈拉辛（Tahar Rahim）的評審團組合，現身主競賽單元媒體發佈會。

坎城影展評審團主席史派克李（左四）率評審團亮相。（摘自微博）

同時驚喜消息不斷，史派克李和他的御用剪輯師巴里亞歷山大布朗（Barry Alexander Brown）獲選AFI終身成就獎；美國女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）將回歸坎城，以「影壇教母」身分頒發「蕭邦最具潛質演員獎」。此外，《寄生上流》奉俊昊將出任影展的大師課活動，與茱蒂佛斯特（Jodie Foster）、麥特戴蒙（Matt Damon）、伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等金獎卡司親自授課，為期12天的影展活動可說是星光熠熠。