美國資訊科技（IT）服務業者Kaseya執行長佛可拉（Fred Voccola）5日表示，該公司上周遭勒索軟體組織REvil發動網路攻擊，估計全球至多1500家企業受到影響。資安專家表示，這些公司的電腦系統遭到癱瘓，可能需要數周時間才能恢復。

佛可拉周一表示，難以評估此次網攻具體影響程度，因為遭到攻擊的主要是Kaseya客戶的客戶。Kaseya開發的軟體能協助企業用戶在雲端管理IT基建，但該公司2日系統遭到REvil入侵，連帶使得全球多國客戶業務停擺。

REvil於4日美國國慶日要求Kaseya支付贖金7千萬美元，以換取勒索軟體解密工具。該組織後來透過管道表示價格仍可討論。

網路安全公司Sophos工程部門主管洛曼（Mark Loman）指出，這些受影響公司恢復系統運作可能需要數周，時間長短取決於企業規模大小與有無備份系統。