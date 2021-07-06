在嚴峻的三級警戒考驗下，全民宅在家防疫的日子已邁入一個多月，為了讓天天待在家的吃貨透過吃美食轉換煩悶的心情，Café del SOL、SUGARbISTRO、蜷尾家パン、嵜本SAKImoto Bakery推出宅配甜食；Gubami、滿堂Restaurant le Plein、100pain麵包製造室、Pâtisserie marmotte、好吧Goût Bar、Coffee Stopover則合力推出期間限定戰糧包，在非常時期不出門也能輕鬆享受療癒美味。

▍1. Café del SOL

因應居家防疫，來自日本福岡的知名鬆餅品牌「Café del SOL」，特別設計出多樣外帶套餐，最不能錯過首次登場的「舒芙蕾三明治」，共有芒果、芋泥布丁、奇異果以及日式最經典的紅豆鹹奶油4款口味，在蓬鬆軟綿的鬆餅中，夾入新鮮水果和入口即化的日本中澤奶霜，其中季節限定的芒果套餐包含夏季熱銷的楊枝甘露，芋泥布丁套餐則搭配芋頭西米露。

最不能錯過以水果搭配日本中澤奶霜的「舒芙蕾三明治」。（圖/品牌提供）

而季節限定的「夏日芒果鬆餅舒芙蕾」，將招牌鬆餅淋上特製的芒果鮮奶油和新鮮愛文芒果，入口即化的軟綿鬆餅和多汁甜美的芒果形成完美搭配，是芒果控最愛的夢幻下午茶組合。除了限量餐點，就連飲料包裝都換上了象徵屹立不搖、祈福招財不倒翁圖案，為居家防疫的你鼓舞打氣。

▍2. SUGARbISTRO 小食糖

以低醣甜點闖出高人氣的﻿「SUGARbISTRO 小食糖」，特別推出全新冷凍宅配甜點，只要輕鬆加熱就能立即享受最新鮮的甜點，所有甜點皆以低GI的有機棕櫚糖製作，搭配以牛乳純手工自製的鮮奶油，讓人居家防疫也能吃得無負擔又甜滋滋。

高人氣的肉桂捲、生乳茶三卷、棕櫚糖黃金酥餅、棕櫚糖生吐司以及塩之花脆皮可頌皆以低GI的有機棕櫚糖製作。（圖/品牌提供）

外酥內軟的「泰泰肉桂捲」，內餡採用甜中帶點辛辣感的越南甜肉桂，與奶油和棕櫚糖一同高溫烘烤，並佐以泰國手標茶熬煮的泰奶焦糖醬，吃起來甜而不膩，香氣四溢。尺寸如手掌般迷你的3種口味「生乳茶三卷」，濕潤的蛋糕體鬆軟充滿濃濃蛋香與茶香，乳霜內餡濃郁，口感卻十分輕盈，很適合與家人分食。另外，棕櫚糖黃金酥餅、棕櫚糖生吐司以及塩之花脆皮可頌也不容錯過。

▍3. 台中防疫備戰糧包

繼先前一推出即秒殺的台南防疫戰糧包後，台中6家超人氣品牌Gubami、滿堂Restaurant le Plein、100pain麵包製造室、Pâtisserie marmotte、好吧Goût Bar和Coffee Stopover，再度推出「台中防疫備戰糧包 MRE 2.0」，一次集結限量主食、點心和飲品，堪稱台中版最強防疫美食包。

Gubami、滿堂Restaurant le Plein、100pain麵包製造室、Pâtisserie marmotte、好吧Goût Bar和Coffee Stopover合作推出「台中防疫備戰糧包 MRE 2.0」。（圖/品牌提供）

曾獲亞洲最佳女主廚榮銜的陳嵐舒fine dining牛肉麵店「Gubami」推出層次飽滿的主廚乾拌麵；台中米其林餐盤推薦創意料理「滿堂Restaurant le Plein」則打造慢熬清燉牛肉湯及滿堂特製米糕；甜點部分則網羅超人氣網購「100pain麵包製造室」的野生藍莓百香果吐司；台中美術館最新巷弄法式甜點「Pâtisserie marmotte」的法式經典糕點組合，包含瑪德蓮、費南雪、蘭姆葡萄磅蛋糕以及花生馬卡龍，搭配「好吧 Goût Bar」的無酒精調飲以及「Coffee Stopover」咖啡，在家也不失悠閒下午茶的儀式感。

▍4. 蜷尾家パン

麵包控絕對不能錯過！2015年由蜷尾家Ninao Gelato所創立的副牌「蜷尾家パン」即將重磅回歸，首波推出夢幻的「愛情麵包箱」組合，以4種只用純鮮奶製作，天然無添加的麵包，搭配8種不同口味的抹醬，無論是鮮奶吐司、維也納麵包、原味貝果或司康通通吃得到，每個人都能隨意自由搭配，吃到不同口感的驚喜美味。

「愛情麵包箱」以4種只用純鮮奶製作，天然無添加的麵包，搭配8種不同口味的抹醬。（圖/品牌提供）

一系列「愛情抹醬」包含香蒜醬、香草奶酥、巧克力醬、芝麻奶酥、杏仁奶酥、麵茶奶酥、抹茶奶酥以及紅烏龍奶酥，除了經典的香蒜，其他口味的靈感皆來自蜷尾家最具人氣的霜淇淋，運用在地食材研發出各類一系列台式風味，讓人在疫情當下，也能靠甜食療癒心情。

▍5. 嵜本SAKImoto Bakery

在近期疫情處於緊張的狀態下，日本人氣生吐司專門店「嵜本SAKImoto Bakery」首度推出冷凍宅配生吐司的服務，只要在家動動手指就能吃到2大招牌「極美自然生吐司」及「極生奶油牛奶生吐司」，也有每日限定口味的吐司。

日本人氣生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」也推出冷凍宅配服務。（圖/品牌提供）

另外，在防疫期間新口味也不打烊！近日推出期間限定「極花生榛果生吐司」，以台灣60年知名老店純手工花生醬，巧妙融合榛果抹醬及北海道直送鮮乳，讓奶香與飽滿的花生內餡布滿整顆吐司，鹹香濃郁層次豐富，充分展現濕潤Q彈的口感。