俄羅斯航空局告訴法新社，一架載有28人的安托諾夫26型飛機今天稍早在俄國遠東地區的堪察加半島墜毀，搜救團隊在機場跑道附近海岸邊發現飛機殘骸。據信全機無人生還。

俄國航空局在聲明中表示：「搜救人員發現這架飛機的殘骸。事故地點的地形使得救援行動相當困難。」聲明也指出，是在當地的太平洋沿岸發現飛機殘骸。

俄國各通訊社引述官員說法報導，沒有任何人生還。國際傳真社（Interfax）報導，消息人士透露，這架客機準備在視野欠佳狀況下降落時，據信撞上峭壁。

當地交通檢察官辦公室發言人格拉佐瓦（Valentina Glazova）表示，這架安托諾夫26型（Antonov-26）飛機原定從彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察斯基市（Petropavlovsk-Kamchatsky）飛往堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的巴拉拿鎮（Palana），但途中與航管單位失聯。

官員表示，飛機在距離巴拉拿機場9公里時失聯，距離預定降落時間還有10分鐘。

當局出動直升機、海軍巡邏機和數艘艦艇，在鄂霍次克海（Okhotsk Sea）進行重點式搜索。

俄國航空局在聲明中表示，在晚上9時6分（台灣時間下午5時6分）發現殘骸。

根據聲明，殘骸位於距機場跑道4到5公里的「海岸邊」，但沒有具體說明是否在海上發現。巴拉拿機場距海岸3.3公里。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1100706