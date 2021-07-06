白宮印太事務協調官康貝爾今天說，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。

談到美中關係，康貝爾（Kurt Campbell）說，他相信兩國能和平共存，但中國對當代及後代將帶來無比巨大的挑戰。他認為美中關係將與近半世紀的「交往」（engagement）時期大不同，但他反對以「晦澀多於明晰」的冷戰表述兩國關係。

康貝爾美東時間6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會，和亞洲社會政策研究所（ASPI）主任陸克文（Kevin Rudd）及副主任羅素（Daniel Russel）、柯特勒（Wendy Cutler）討論印太地區議題。

曾任國務院亞太助卿的羅素提問時說，中國不滿美國漸進改變美台非官方關係，他好奇美國對台「愛多少才叫愛太多」，怎樣做能適當對台展現尊重、支持，同時符合美方長期奉行的一中政策與台灣關係法？

康貝爾回答：「我們支持與台灣堅實的非官方關係，我們不支持台獨。我們充分了解這議題極具敏感性。」

他說，美方相信台灣有權在和平環境中生存，希望台灣扮演國際角色，特別是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與疫苗相關議題，「他們應該有發揮作用的空間，不該被國際社會排除在外」。

他表示，美國支持台灣尊嚴及傑出成就，試圖對台海兩岸清晰釋放嚇阻訊息。國際社會與美國之所以對北京近年對港作為明確表達不滿，是感覺中方人士藉此盤算日後如對台出手，國際社會會如何回應，「我只想強調，這種企圖將是災難性的」。

北京加強壓縮台灣國際空間並積極對台文攻武嚇之際，康貝爾說，中國採取與國際秩序完全對立的措施時，國際社會必須設法釋放不滿的訊號，這對香港及中國「可能考慮的其他事情」來說都很重要。

康貝爾說，美國處理對台事務須維持「非常微妙且危險」的平衡。美國在維持台海和平穩定上擁有重要利益，日本、英國等其他國家也漸漸意識到這攸關國際局勢穩定。

至於美中關係，5月在史丹佛大學一場活動中宣告美中交往時代告終的康貝爾說，未來一段時間兩國關係將與交往時期很不同，明顯特徵是競爭，同時尋找雙方政策可能重疊的領域，如因應氣候變遷與2019冠狀病毒疾病。

他坦言，中國採取不利和平穩定的作為構成一大挑戰，會比美國以往面對其他國家挑戰困難許多。美國尚未確立對中國的戰略，這需要一段時間微調，兩國緊張關係可能時而升溫、不確定性增加。

被問及美國總統拜登可能何時與中國國家主席習近平會面，康貝爾僅說：「我認為兩位領袖都會衡量此事，我預期兩人不久之後就會有某種接觸。」