熟悉軍用直升機的朋友應會發現，幾乎絕大多數的美國陸軍直升機，都有特別的印第安族名，比如AH-64「阿帕契」、OH-58「奇歐瓦戰士」(Kiowa Warrior)、CH-47「契努克」(Chinook)、UH-72 「拉克塔」(Lakota)，這些都是北美原住民的族名。另外也包括UH-60「黑鷹」，名字源自索克族(Sauk)知名的黑鷹酋長。這是美國陸軍在幾十年前制定的直升機命名準則，雖然後來規定被取消，但這一傳統多年來一直沿用至今。

任務與命令(task and purpose)報導，美國陸軍曾經發過新聞稿解釋過此事，源自美洲原住民在美國歷史上的濃墨重彩，西部拓荒的過程中，遭遇許多場印第安人戰爭。

美洲原住民也是 200 多年來美國最勇猛的戰士，在歷史上，有 32 位美洲原住民獲得了美國最高的軍事獎項——榮譽勳章。

以原住民做為陸軍直升機的傳統，起源於「直升機戰術之父」美國陸軍上將漢密爾頓·豪茲 (Hamilton Howze)，他在看到直升機的性能之後，就敏銳的認為陸軍需要這種可以隨時空降的載具，因此需要符合陸軍形象的好名字。

塞考斯基(Sikorsky)公司在 1942年推出R-4直升機，被命名為「食蚜蠅」(Hoverfly) ，幾年後，塞考斯基H-5直升機也問世，名叫「蜻蜓」(Dragonfly)，顯然塞考斯基是以昆蟲為直升機來取名字，但是豪茲不喜歡這兩個名字。

當貝爾飛機公司(Bell )在1947年推出貝爾47型，被美國陸軍採用，獲得軍用編號H-5之後，豪茲將這款直升機命名為「蘇族」(Sioux)，以紀念在「小巨角戰役」(Battle of Little Big Horn)中，擊敗第 7 騎兵團的美洲原住民，在那段時間，美國騎兵隊幾乎是談蘇族色變。

到了1969 年，美國陸軍條例 70-28(AR 70-28)出台，規定美國陸軍載具的命名原則，其中飛行器以美洲印第安部落名、酋長名，以及印第安術語來命名；至於裝甲車與戰車，以美國將軍的名字取名；步兵槍械武器，以著名的早期美國先驅者的名字命名，而攻擊武器則使用「可怕的爬行動物和昆蟲名」。

該規定並沒有實行多久就被取消，但陸軍直升機的命名傳統已經確立。

少數的例外是AH-1「眼鏡蛇」(Cobra)攻擊直升機，沒有應用命名原則的可能原因是，它是由UH-1「易洛魁」(Iroquois)通用直升改造而來，從問世初期，就因獨特的瘦長外型，被美國陸軍士兵取了眼鏡蛇的外號，就沒有再另取官方名稱。