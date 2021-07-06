大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前宣布，公司核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛博士離職，由於吳金剛在中芯國際任職20年，並曾經參與FinFET架構開發與管理工作，突然離職引發業界震撼。對此，大陸知名財經專家皮海洲指出，吳金剛在最近給予高層的限制性股票只拿到16萬股，可能是覺得不被尊重才會選擇離開。

據東方財富網，皮海洲以「中芯國際近千萬元股權激勵為何留不住核心技術骨幹？」中芯國際在今年5月20日最新發布股權獎勵計畫名單上，給予2位聯合首席執行長梁孟松、趙海軍各40萬股中芯國際A股限制性股票，吳金剛只拿到16萬A股限制性股票，甚至執行研發副總ZHOU MEISHENG(周梅生)36萬股、ZHANG XIN(張昕)32萬股都是吳金剛這位20年老臣的1倍。

由於中芯國際面臨美國商務部實體清單制裁，導致中芯國際先進製程研發與生產面臨極大困難，這件人事異動案對於中芯國際來絕對不是好事。

皮海洲指出，對吳金剛來說，這次的股權激勵不僅沒達到留才效果，更是讓他感覺到不被重視，由於大陸半導體產業自主化如火如荼發展，吳金剛可能認為就算到別的地方也有一展長才的機會，才會離開幾乎是從草創時期就待著的老東家。

皮海洲最後總結，吳金剛離職事件，表明股權獎勵是一把雙刃劍，用得好激發企業員工的勞動熱情及創造性，但只要稍微失當，尤其是中芯國際這種科技公司，一定要慎用，避免人才流失，尊重知識與人才，以適當的股權激勵，才是發展關鍵。