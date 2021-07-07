疫情期間讓許多人手頭更困難，可能連房租都繳不出來。一名男子表示，房客欠租11萬，他過去不曾向對方催繳過租金，疫情期間他還減免一個月租金6000元，並只要求收三分之一水電費，不料日前請對方付房租時，反遭女房客嗆聲。不過男子PO出兩人對話後，引出女房客現身留言，眾人一看紛紛懷疑內情不單純。

這名男子在爆廢公社公開版指出，減免一個月6000元房租後，女房客還欠租11萬8930元，而且他只要求收三分之一水電費，還主動免費提供衛生紙、沐浴乳等生活用品，有時連晚餐都包辦，不料請對方付租金時，女房客卻嗆聲，「疫情房租沒減免？」

房東PO出與女房客對話截圖。(圖/截自爆廢公社公開版)

女房客也公布與房東對話截圖。(圖/截自爆廢公社公開版)

原PO無奈表示「水電分攤，不過分吧？要搞得很難看嗎？我是好人做太久，不值得珍惜嗎？」不少網友大讚佛系房東，紛紛回應「還有缺房客嗎」、「有辦法讓她積欠11萬...」、「還以為你們倆是伴侶」、「搬走call我」。

貼文曝光後，沒想到引出疑似女房客本尊現身反嗆「我也只是這幾天下班跟你們一起吃晚餐…我沐浴乳、洗髮乳、洗面乳生活日用品都是用我自己的」，接著還公布與房東的對話，截圖中顯示，女方表示「還差你多少？」、「我不知道要分這麼清楚」、「剛剛碗我洗就好」，房東則回應，「沒差啦，你上班這麼累，互相互相」，親密對話讓一堆網友看傻眼，不僅敲碗求後續，由於欠租金額頗高，也讓眾人懷疑「內情」應該不單純。