日本知名休閒服飾品牌UNIQLO母公司「迅銷集團」（Fast Retailing）6日宣布，由於外國觀光客減少，加上租約到期，UNIQLO日本首間全球旗艦店「UNIQLO心齋橋店」將於8月1日結束營業。

綜合《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、「FASHIONSNAP.COM」等日本媒體報導，迅銷公司宣布，位於大阪市中央區熱門商圈心齋橋、擁有四樓至地下一樓共5層樓的「UNIQLO心齋橋店」全球旗艦店，在新冠肺炎（COVID-19）影響下，外國觀光客難以入境，業績一落千丈；而在租約即將期滿之際，由於無法確定外國觀光客商機是否有辦法恢復往日規模，因此決定於8月1日結束營業。

不過這並不代表該品牌將撤離心齋橋區域，在「UNIQLO心齋橋店」準備結束營業的同時，附近的同集團品牌GU根據地、同樣擁有5層樓的「GU心齋橋店」，將於本月11日起暫停營業，改裝為GU和UNIQLO併設店鋪，預計9月再度開張。公關部門表示，和「UNIQLO心齋橋店」相比，「GU心齋橋店」的位置對當地民眾來說更為方便。

「UNIQLO心齋橋店」2010年10月開店，是繼美國紐約、英國倫敦、法國巴黎、中國大陸上海之後，UNIQLO開設的第5間全球旗艦店，店鋪面積約800坪，也是該品牌於日本事業的象徵。除了「UNIQLO心齋橋店」之外，在新冠肺炎疫情，以及日韓一連串衝突與貿易戰引起的「不買日貨」運動下，位於南韓首爾的全球旗艦店「UNIQLO明洞中央店」，也已於今年1月31日結束營業；該店2011年開店，曾是僅次於紐約店的全球第2大UNIQLO旗艦店。