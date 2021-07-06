知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇），因創立個人婚紗品牌在國際上打開知名度，還被譽為「婚紗女王」，不少名人結婚都指名她的婚紗品牌，而她也是出了名的美魔女，日前為了慶祝72歲生日，舉行盛大派對，超好狀態根本看不出她已年過古稀，身材甚至完勝一票少女。

王薇薇日前在社群平台曬出生日趴的照片，許多好友和業界人士都有出席，她身邊還有一群鮮肉男模作陪跳舞，看起來玩得不亦樂乎，而王薇薇那天批著一頭及腰長髮，身穿螢光黃綠色的貼身吊帶裙，看得出她體態纖細，完全沒贅肉，皮膚也相當緊致，搭配自信燦爛的笑容，根本看不出她已經72歲，凍齡程度相當驚人。

王薇薇保養得宜，逆天身材超驚人。（圖／翻攝自IG）

王薇薇大秀美背，根本看不出已經72歲。（圖／翻攝自IG）

照片傳開後，許多網友紛紛驚嘆「我才是72的那個吧，完全不相信」、「這身材說18我也信」、「OMG，怎麼生長的」、「這就是傳說中的長生不老吧」、「好可怕，怎麼做到的」、「最多27歲」、「簡直吃了防腐劑，逆生長」、「這也太美了吧，一看就是心態很好」，逆天身材讓許多人自嘆不如。

王薇薇從小就接觸時尚，原本夢想是成為花式溜冰選手，從國家選拔隊落選後，才轉戰時尚界，也曾擔任國際時尚雜誌VOGUE的編輯；而她40歲創立婚紗品牌的契機，只是因為當時找不到滿意的婚紗，便決定自己做一件，未料典雅簡約的設計讓她的作品一炮而紅，創立同名品牌後，現已是不少名人的御用婚紗。