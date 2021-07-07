鋼鐵族群今年4月起漲後，漲勢一發不可收拾，但隨著大陸採取措施，抑制原物料價格飛漲，鋼價應聲下跌，連續幾個月的盤整難站穩40元關卡，財信傳媒董事長謝金河表示，美國基建計畫將帶動鋼價上漲，中鋼歷經上半年的壓抑，下半年或將抬頭，並預測「市場在美國的大成鋼將會是大贏家」。

謝金河表示，美國佛羅里達州邁阿密瑟夫賽德鎮（surfside）的一座大廈，於6月24日深夜轟然倒塌，這座屋齡40幾年的大樓在沒有明顯先兆的情形突然倒下，已造成28人死亡，且仍有117人失蹤的慘劇；而在此事發生前陣子，2月德州大停電也造成民眾凍死的慘劇，亦也牽動美國電網老舊的問題。

謝金河稱，大樓突如其來的倒榻，德州大停電，背後都直指美國基礎建設老舊，且部分缺乏保養，若不再斥資重新修繕，等同埋下顆不定時炸彈，而上述所言的2起事件，也為拜登上兆美元巨資的百年基礎建設鋪上了順風車。

謝金河指出，美國為當今全球最大經濟體，然久未升級的基礎建設，已是美國之痛，據美國土木工程師協會(ASCE)的統計，美國國內水壩和大堤，平均年齡是50到70年，大多已達基建使用年限；美國最老的的基建類別是水閘，平均年齡63年，這些古老建設遍布連接密西西比，田納西，俄亥俄等內陸州的水道，經常導致航運物流出現延誤。

此外，美國電網設備許多都是20世紀中，二戰後完成的，早已過了50年堪用期限，德州暴風雪導致大停電、其他許多鐵路和公路有些更是已經上百年了，因此這次佛州大樓的倒塌敲響民眾的警鐘，意識到加速基礎建設的必要性，這也將是今年下半年全球最重要的經濟動能。

謝金河表示，美國大力推動基礎建設，帶動黑色商品價格上漲已是檔不住的趨勢，先前大陸打擊鐵礦砂和熱軋鋼捲價格，如今報價再度反彈，美國基建計畫也將帶動鋼價持續上漲，近期報載台塑越鋼大賺，中鋼上半年壓抑，下半年可能壓不住了，而市場在美國的大成鋼將會是大贏家。