Hit Fm聯播網自疫情升為三級後，為避免群聚及保護歌手、工作人員健康，改以「Live from Home」方式，空中連線歌手，同時也在Ig直播讓更多居家防疫的聽眾和歌迷可以知道歌手近況。日前「OH夜DJ」waa wei魏如萱在節目現場連線黃偉晉、GEmma吳映潔(鬼鬼)，因疫情期間活動都停擺，鬼鬼很開心還能透過IG直播的方式來上通告跟聽眾朋友敘舊。

鬼鬼也透露當初電台敲通告時，因為跟某位「男明星」合作，那位男明星就是黃偉晉，黃偉晉新歌〈我還是一個人〉MV邀請鬼鬼擔綱女主角，因此鬼鬼非常有義氣的找黃偉晉一起來上電台節目，另外也知道黃偉晉很愛魏如萱，讓黃偉晉相當感動。

黃偉晉為了魏如萱的節目也特別自行妝髮，穿上帥氣的花襯衫，不過魏如萱看到只秀出上半身的黃偉晉，馬上突襲檢查黃偉晉下半身穿什麼，讓黃偉晉驚慌失措說：「不要啦！下半身很不搭！」在偶像偉如萱的敲碗下，黃偉晉爽快了秀出自己穿著運動短褲，笑說：「居家就輕鬆休閒一點啊！誰知道會被cue下半身！」鬼鬼也透露自己穿睡褲，還大方展示睡褲上的可愛小鹿圖案。