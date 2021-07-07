美荷樓(圖／《香港百年》創意市集)

從大牌檔到老香港風華，從建築丰采到街邊樣貌

一筆一畫繪出香港人的集體回憶

見證新舊光景，最暖的溫情細訴

「蛇竇」是什麼？「蛇王」又在哪出沒？人情味大牌檔在哪？

在香港「搭枱文化」很常見，那「藤條炆豬肉」滋味又如何？

茶餐廳、路邊攤檔，港劇和電影裡公屋「師奶」的真實生活是……

原來，賽馬在早期是只有洋人才能參與的活動，華人不能玩！

過去英女王、菲立普親王曾經造訪過的地方有哪些？你知道嗎？

或許，世人已來不及參與香港的那段閃耀，但仍可透過文化和古蹟，去認識與了解她。

沒有過去的建設和付出，何來今天的進步繁榮！

很現實的，正因為社會動盪才使人們開始關注過去，

並重新審視所有歷史，讓人們肯定香港百年的存在。

過去── 那些充滿香港集體印象的百年印記，因時代而逐漸淡忘。

現在── 透過手繪記錄，本書帶你回味經典時刻，重拾久違風範。

【內容簡介】

本書講述自19世紀開埠以來，香港從漁港到國際金融中心，

歷經百年，這段 made in HK 驚豔、璀璨且迷人的發展史。

從香港人的日常飲食文化、街邊建築風格等人文、生活角度，

看前人們如何辛勤開拓，成就了小島東方之珠的繁盛奇蹟，

與後人協力傳承、守護，那將面臨波瀾風霜的美好老味道。

一個香港人的真情細訴 一份難以割捨的舊情懷

西元1841年1月26日，是「香港」開埠的日子。

這才發現，原來香港人已默默地關注起自身的歷史了。

某天，百年古蹟因一場清拆工程而被意外發掘並破壞，普通的香港小市民為了保護古蹟，

竟奮不顧身的擋在推土機前，不理會推土機正在運作的危險，也堅持爬上控制台強行阻止。

這為的是什麼？正是用盡自己的方法，保護香港人所重視的百年歷史。

從英國殖民歷史到回歸中國，香港的建築、生活甚至是文化，都值得世人認識和記憶。

承傳歷代的「獅子山精神」，讓香港人的故事永遠流傳

【精彩書摘】

香港人的集體生活回憶「公共屋邨」

香港的公共屋邨，俗稱「公屋」，是土生土長香港人的回憶。過去香港經濟剛剛開始發展時，大多數的基層人民都是居住在寮屋村內，經濟條件普遍差，到了五十年代，殖民政府為了安撫居民、協助民生，便興建起徙置區。到了六十年代，為了實踐人人上樓有屋住，還推出了「政府廉租屋計劃」，讓人民可以用低廉的租金承租政府房間，所以當時的公營房屋就稱為「廉租屋」。於是人們都有瓦遮頭，並且有了自己的家。直到1973年「徙置事務處」與「屋建會」兩大政府建屋部門，合併為現在的「房屋署」，從此所有廉租屋及徙置大廈均合稱為「公共房屋」。

在舊式公屋中可以看到長長的走廊，把無數戶人家連結起來，每家每戶有自己的間隔和鐵閘大門，走廊及大堂成為了孩童玩耍的天地，有些還沒完成功課的孩童，就只能隔著鐵閘和布簾偷望著外面的情況。最重要的是，這裡有著守望相助的街坊鄰里，大人們會把麻雀枱抬到走廊正中央，隔壁鄰舍就像約好般準時齊集「開枱」，這一切都是以往公屋獨有的常態，而且當時的香港人更在公屋裡衍生出各種屋邨文化及情誼，還有無數的小城故事。此外，公屋更孕育出不少天王巨星及名人。

歷史最悠久的屋邨──美荷樓 石硤尾邨

‧落成年份：1954年

‧古物建築評級：一級歷史建築物

‧地址：九龍深水埗石硤尾邨41座

香港最初的公共房屋就是石硤尾邨，因在一九五三年的聖誕夜裡，石硤尾寮屋區發生大火，導致五萬多名災民無家可歸、流離失所，進而迫使當時的殖民政府逼不得已，直接干預香港的房屋事務，並於災場原地起興建起兩層高的「包寧平房」和徙置大廈，然後打造出了第一個公共屋邨「石硤尾邨」。

屋邨於1954至1963年期間逐步落成，共有29座6至7層高的H型徙置大廈，每個單位約只有120平方尺（約為台灣的3坪），供5個成年人居住。單位內沒有水電供應，至於廁所、浴室及水龍頭都統一建在每樓層的正中央，居民的生活日常不是待在自己的房子內，就是在長長的走廊上跟鄰居交流及乘涼。至於美荷樓則是首批建成的八座徙置大廈中的其中一座，並只稱為H座，直到1981年大廈重新改建，並為每個單位加入獨立廚房及廁所後，從此正式命名為「美荷樓」。到了2000年石硤尾邨的舊式大廈都要進行清拆重建，後來只剩4座沒有被拆卸，並以其他計劃一起進行但卻被荒廢了多年。最後在2009年，美荷樓正式動工改建為青年旅館，同時加入了大量現代化的公用設施，並於2013年竣工成為了現在的美荷樓青年旅舍。

被遺忘的歷史

在1956年的九龍雙十暴動期間，石硤尾邨內的居民大部分都支持中華民國，因此在雙十節期間，居民就在邨內掛起了滿滿的中華民國國旗。不過美荷樓也因高掛著「中華民國萬萬歲」的六層高高幡，便成為了暴動的核心地帶。

(本文摘自《香港百年》/創意市集)

【作者簡介】

雪姬 (Suki Yeung)

香港土生土長的「煩」忙女生，既是全職平面設計師，亦是旅遊作家；2017年起獲委任為韓國旅遊宣傳大使之一至今，著有兩本旅遊書。

身為８０後的雪姬，經歷過香港最豐盛文明的時代，也經歷了香港近年最讓世人刻骨銘心的社會動盪和世紀之疫。作為以「善忘又冷漠」而聞名的香港人，從來沒有想過自己有一天會這麼在意香港這個家；過去一直想要離開香港的心，來到今天，這顆「愛港」的心終於被喚醒，於是想就此重新認識自己的家園，更要為這個曾經是世界最美的城市「香港」，作出一點點貢獻。