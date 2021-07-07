香港首座正式馬場，便位於跑馬地黃泥涌。(圖／《香港百年》創意市集)

從大牌檔到老香港風華，從建築丰采到街邊樣貌

一筆一畫繪出香港人的集體回憶

見證新舊光景，最暖的溫情細訴

「蛇竇」是什麼？「蛇王」又在哪出沒？人情味大牌檔在哪？

在香港「搭枱文化」很常見，那「藤條炆豬肉」滋味又如何？

茶餐廳、路邊攤檔，港劇和電影裡公屋「師奶」的真實生活是……

原來，賽馬在早期是只有洋人才能參與的活動，華人不能玩！

過去英女王、菲立普親王曾經造訪過的地方有哪些？你知道嗎？

或許，世人已來不及參與香港的那段閃耀，但仍可透過文化和古蹟，去認識與了解她。

沒有過去的建設和付出，何來今天的進步繁榮！

很現實的，正因為社會動盪才使人們開始關注過去，

並重新審視所有歷史，讓人們肯定香港百年的存在。

過去── 那些充滿香港集體印象的百年印記，因時代而逐漸淡忘。

現在── 透過手繪記錄，本書帶你回味經典時刻，重拾久違風範。

【內容簡介】

本書講述自19世紀開埠以來，香港從漁港到國際金融中心，

歷經百年，這段 made in HK 驚豔、璀璨且迷人的發展史。

從香港人的日常飲食文化、街邊建築風格等人文、生活角度，

看前人們如何辛勤開拓，成就了小島東方之珠的繁盛奇蹟，

與後人協力傳承、守護，那將面臨波瀾風霜的美好老味道。

一個香港人的真情細訴 一份難以割捨的舊情懷

西元1841年1月26日，是「香港」開埠的日子。

這才發現，原來香港人已默默地關注起自身的歷史了。

某天，百年古蹟因一場清拆工程而被意外發掘並破壞，普通的香港小市民為了保護古蹟，

竟奮不顧身的擋在推土機前，不理會推土機正在運作的危險，也堅持爬上控制台強行阻止。

這為的是什麼？正是用盡自己的方法，保護香港人所重視的百年歷史。

從英國殖民歷史到回歸中國，香港的建築、生活甚至是文化，都值得世人認識和記憶。

承傳歷代的「獅子山精神」，讓香港人的故事永遠流傳

【精彩書摘】

睇「馬仔」即賭馬、賽馬，對於一個香港家庭來說就是「有人歡喜有人愁」，為什麼會這樣說？因為一邁入馬季，基本上每個深夜電視台都會播放賽馬，而且每個星期的周三及周日都是基本的賽馬日，即是從中午開始整個下午都是跑馬時間，電視台全天候播放著一整天的跑馬賽事，有時更會下午跑完，晚上又有另一場賽事；一時本地賽事，一時又國際賽事。意思就是說，電視一整天直播著賽馬實況。作為一家之主的爸爸此時此刻，大多都會整天沉迷在賽馬節目中，懶洋洋的橫躺著整張三人沙發上，一邊看直播分析，一邊「刨馬經」（研究馬經內容），誓要贏到一場半場為止。爸爸的視線離不開「睇馬仔」，電視一整天就不能轉台（轉換頻道），作為孩子的對賽馬日就絕對會恨之入骨，防礙著周末難得的「電視汁撈飯」時間。這時家中如果沒有兩台電視，或者媽媽不讓外出嬉戲的話，就只剩無奈的困在家中「扮勤力」溫習功課，這對孩子來說絕對是晴天霹靂！

香港的賽馬活動已有一百多年的歷史，在英國殖民初期便由英國人引進香港，而且香港首座正式馬場，便位於跑馬地黃泥涌。香港賽馬史的初期只有英國人和外國人才能參與，而且馬場裡英國人專屬的看台更是不允許華人進入觀看比賽，當時賽馬絕對是上流社會的休閒，是平民高不可攀的活動。直到1926年後，賽馬才真正開放讓華人參與。在1980年代，中英也曾針對「香港前途問題」進行過談判，當時鄧小平先生就承諾，香港在1997回歸後會維持「馬照跑，舞照跳」的生活，作為香港主權移交中國實行「一國兩制」的重要方針指標。時至今日，除了賭馬已成為大眾同人最愛的賭博活動之外，其他馬會的活動仍然是專屬上流人士的玩意，像是成為馬主、拉頭馬等，平民就只能在電視上觀看。

一般人賭馬的心態主要離不開以下三點。第一點就是刀仔鋸大樹心態，為賭而賭。本少的賭博，贏了就有大大的收穫，但賭徒從來都沒有自覺，到底要付出多少次「小小的成本」才能換來一次的大大收穫呢？一生都沒有贏過一次的大有人在。第二點是為娛樂，小賭怡情。第三點則是培養自己眼光，贏馬除了要講求運氣，還要了解馬匹、練馬師、騎師、場地和天氣等的配合，所以一場馬的勝出是需要經過多人的努力，賭者要了解一切，並作出分析才有贏馬的機會。不過，以筆者爸爸過往的賭馬經驗來說，他的朋友很喜歡問他、拿賽馬TIPS，要他建議「買哪一隻才會贏？」然後，通常他建議買的，勝出的機率都非常高，弄得朋友們常常贏馬贏得非常開心，但是⋯⋯當他「自私玩」自己買自己TIPS的馬時，通常都是輸！如果不幸的把這個星期的零花錢輸個精光，就要無奈的面對師奶老婆的「客氣招呼」，問老婆可否拿點錢來過活。雖然老婆通常不會用對孩子的絕招「藤條炆豬肉」來對付老公，但想想都知道⋯⋯肯定一點都不會讓人好過。

(本文摘自《香港百年》/創意市集)

【作者簡介】

雪姬 (Suki Yeung)

香港土生土長的「煩」忙女生，既是全職平面設計師，亦是旅遊作家；2017年起獲委任為韓國旅遊宣傳大使之一至今，著有兩本旅遊書。

身為８０後的雪姬，經歷過香港最豐盛文明的時代，也經歷了香港近年最讓世人刻骨銘心的社會動盪和世紀之疫。作為以「善忘又冷漠」而聞名的香港人，從來沒有想過自己有一天會這麼在意香港這個家；過去一直想要離開香港的心，來到今天，這顆「愛港」的心終於被喚醒，於是想就此重新認識自己的家園，更要為這個曾經是世界最美的城市「香港」，作出一點點貢獻。